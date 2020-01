Insta360 One R : une action cam modulaire très high-tech

La firme chinoise commercialise la plus aboutie de ses caméra d'action, plus versatile et capable que jamais. De quoi donner du fil à retordre à la concurrence.

Le chinois Insta360 ou Shenzhen Arashi Vision Co., Ltd. ne commercialise des produits que depuis 2014, mais s’est déjà crée une place de choix dans le secteur très privilégié des action cam ou caméra de sport, voire “caméra d’action”. Face à GoPro, DJI, Yi et Sony, le fabricant n’a pas à rougir. Après avoir distribué les Insta360 Air, Pro, GO, Nano, EVO et ONE, le lancement de la Insta360 ONE R a été effectué. Cette caméra très compacte bénéficie d’un design novateur et intelligent puisque elle est entièrement modulaire : son écran, à titre d’exemple, peut basculer à 180° pour faire face à l’utilisateur ou non, tout comme son capteur photo-vidéo. Ces deux composants reposent sur une base commune. Parmi les spécificités de ce nouveau modèle, la possibilité, comme avec la Insta360 ONE, de filmer à 360 degrés en 4K grâce à un double capteur situé sur des faces opposées.

Trois capteurs différents

Particulièrement intéressant sera le passage à l’édition vidéo des vidéos capturées à 360° pour réaliser des panoramas avec une seule et même capture. L’autre spécificité est la possibilité de remplacer le double capteur par un autre capable de filmer en grand-angle en 4K à 60 FPS, de quoi mettre en valeur les exploits sportifs, et par un capteur grand-angle de 1 pouce réalisé avec Leica. De plus, la caméra supporte le HDR pour offrir une image avec une grande dynamique qui embellit les scènes et leur donne un ton naturel.

Une caméra haut de gamme…

Il est possible de ralentir l’action jusqu’à 8x grâce au slow motion et la caméra bénéficie aussi d’un bullet time, d’une stabilisation six axes (qui semble faire des miracles si l’on s’appuie sur la vidéo ci-dessous) FlowState introduite avec la Insta360 ONE X, d’une résistance à l’immersion jusqu’à 5 mètres et… d’une fonction permettant d’utiliser un selfie stick sans que celui-ci apparaisse sur les vidéos, automatiquement éliminé par l’électronique embarquée. La caméra répond aux commandes vocales, assure un suivi d’objets dans son champ visuel et encode les vidéos en H.265, nouveau codec standard qui compresse les vidéos sans perte (grosso modo, un FLAC de la vidéo).

… à prix haut de gamme

La Twin Edition avec deux capteurs dont un grand-angle est facturée 509€, tandis que la version avec le capteur développé en partenariat avec Leica est commercialisé 599€. Il est aussi possible de créer son propre bundle pour se faire livrer des accessoires et capteurs supplémentaires.