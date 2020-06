Insomniac Games livre les premières informations sur Spider-Man : Miles Morales

L'intrigue de Spider-Man : Miles Morales, l'exclusivité PS5 du studio américain Insomniac Games, est dans la continuité de celle de Spider-Man sur PS4.

Après avoir annoncé officiellement que Spider-Man : Miles Morales était un standalone prévu exclusivement pour le lancement de la PS5 d’ici fin 2020, le directeur créatif Brian Horton s’est exprimé sur le cadre du jeu, la durée de vie ou encore les apports techniques de la nouvelle console de Sony : “Cet opus va permettre aux joueurs de vivre l’ascension de Miles Morales alors qu’il découvre de nouveaux pouvoirs qui le distinguent de son mentor, Peter Parker. En continuant avec l’univers de Spider-Man, nous savions que l’histoire de l’origine de Miles en tant que Spider-Man était quelque chose qui avait besoin de son propre jeu. L’origine multiculturelle de Miles reflète un monde plus moderne et plus diversifié et nous voulions donner aux joueurs une nouvelle histoire, avec de nouveaux décors, de nouveaux méchants et des quêtes uniques dans la ville de New York de Marvel. Plantons un peu plus le décor du jeu. C’est maintenant l’hiver, environ un an après les événements du premier jeu. Le New York de Marvel est couvert de neige et, juste avant les vacances de Noël, une guerre a éclaté entre une société énergétique et une armée criminelle de haute technologie. La nouvelle maison de Miles à Harlem est au cœur de la bataille. Nous savons que beaucoup d’entre vous veulent connaître l’ampleur de ce jeu. Notre équipe chez Insomniac a travaillé incroyablement dur pour vous apporter une fantastique aventure Miles Morales depuis que nous avons terminé le développement de Spider-Man. Vous allez vivre un arc d’histoire complet avec Miles, un arc qui ressemble plus à un jeu comme Uncharted : The Lost Legacy en termes de portée générale. Spider-Man : Miles Morales est une expérience importante, sincère, émotionnelle et essentielle à l’expansion de l’univers de Spider-Man. Et nous espérons qu’elle le sera aussi pour vous. Nous sommes également ravis que le jeu démontre la puissance de la PS5. Spider-Man Miles Morales fera la démonstration du chargement quasi instantané, du Ray Tracing, de l’audio 3D et de la DualSense. Nous avons amélioré nos personnages avec des numérisations 4D et une amélioration de l’ombrage de la peau pour avoir des personnages plus réalistes et des cheveux à base de splines qui bougent beaucoup plus naturellement. De nombreux atouts de la ville ont également été mis à jour pour tirer parti de la nouvelle console. Au fil de l’histoire de Miles, vous verrez, entendrez et ressentirez les choses d’une toute nouvelle façon, tout cela grâce à PS5. Oh et une dernière chose… Beaucoup d’entre vous, les fans, se sont demandé si Peter Parker allait bien. Ne vous inquiétez pas, il nous reste encore beaucoup de choses à raconter sur l’histoire de Peter. Mais ce jeu concerne Miles, un élément essentiel de notre univers Spider-Man, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe.”

