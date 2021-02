Insomniac Games : Drew Murray est de retour

Suite à son départ de The Initiative (Xbox Game Studios), Drew Murray revient chez Insomniac Games pour travailler sur des exclusivités PS5.

Alors qu’il devait se recentrer sur sa vie personnelle suite au décès de son frère, Drew Murray n’abandonne pas l’industrie vidéoludique pour autant. Responsable principal du game design de Perfect Dark chez The Initiative, ce dernier a finalement décidé de retourner au studio où tout à commencé pour lui, sans doute pour retrouver un cadre plus familial : “Je suppose que dix ans, cinq jeux et six postes différents n’étaient tout simplement pas suffisants. Je suis ravi de retrouver de nombreux amis et anciens collègues chez Insomniac Games en tant que principal designer. Cela sera donc mon septième intitulé de poste. Maintenant, j’ai juste besoin de travailler quelques jours et de faire des jeux, n’est-ce pas ?”

Insomniac Games récupère Drew Murray de chez The Initiative

Au sein d’Insomniac Games, filiale des PlayStation Studios de Sony Interactive Entertainment, Drew Murray a été junior designer sur Resistance : Fall of Man, designer sur Ratchet and Clank Future : Tools of Destruction, senior designer sur Resistance 2, lead designer sur Resistance 3 et enfin game director sur Sunset Overdrive. Et si le moment était venu de relancer la licence Resistance sur PS5 ? Une simple supposition qui aurait du sens avec ce retour inattendu et la récente arrivée du directeur artistique John Sweeney (The Last of Us 2).