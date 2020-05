Inside Xbox sur les jeux Xbox Series X : les excuses de Microsoft et Ubisoft

Microsoft essaye d'éteindre le bad buzz autour du dernier Inside Xbox dédié aux jeux des éditeurs tiers pour la Xbox Series X.

La déception des fans de la marque au X vert est immense sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures, le Inside Xbox qui devait présenter les premiers jeux des éditeurs tiers sur Xbox Series X avec des séquences de gameplay n’a pas été digne des promesses de l’éditeur américain Microsoft. Une belle erreur de communication puisque les joueurs ont surtout assisté à la diffusion de plusieurs plans montés avec le moteur graphique du jeu. Aaron Greenberg, directeur du marketing chez Xbox, a décidé d’assumer en présentant ses excuses : “Si nous n’avions rien dit et réalisé cet Inside Xbox comme celui du mois dernier, je suppose que les réactions auraient été différentes. Clairement, nous avons placé de mauvaises attentes et nous le prenons pour nous. Nous apprécions tous les retours et je peux vous assurer que nous les prenons tous en considération afin d’apprendre en équipe.”

Partenaire commercial avec Microsoft pour Assassin’s Creed Valhalla sur XSX, Ubisoft avait lui aussi fait monter la machine à hype, sans doute à la demande de la firme de Redmond. Sauf que là aussi, les fans n’ont pas vu des scènes in-game, manettes en main. Le directeur créatif Ashraf Ismail a donc lui aussi présenté ses excuses : “Vous vous attendiez à juste titre à en voir plus aujourd’hui. Nous avons une longue campagne de marketing devant nous, vous verrez du gameplay de manière approfondie et obtiendrez beaucoup plus d’informations sur le jeu. Merci pour votre enthousiasme et votre passion ! Soyez patient avec nous et soyez gentil. Ça vaudra le coup !”

Ubisoft en dit plus sur la version Xbox Series X d’Assassin’s Creed Valhalla

Durant le Inside Xbox, Ashraf Ismail a déclaré : “En tant que développeurs, il est toujours très excitant de pouvoir travailler sur de nouvelles consoles car cela nous offre de nouvelles opportunités pour exprimer notre vision créative. La franchise Assassin’s Creed s’est toujours efforcée d’explorer les possibilités offertes par les nouvelles technologies et d’exploiter les capacités des nouvelles consoles afin d’offrir aux joueurs l’expérience de jeu la plus immersive possible. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Microsoft pour le lancement d’Assassin’s Creed Valhalla sur la Xbox Series X. Les graphismes d’Assassin’s Creed Valhalla seront améliorés et donneront aux joueurs l’opportunité d’explorer, au sein d’un monde ouvert, la Norvège et l’Angleterre dans les moindres détails. Les temps de chargement du jeu seront également diminués. Enfin, Assassin’s Creed Valhalla bénéficiera de la technologie Smart Delivery qui permettra aux joueurs de n’acheter qu’une seule fois le jeu et de pouvoir y jouer sur Xbox One ou Xbox Series X dès son lancement et dès que la console sera disponible.”