Insaisissables 3 est en développement avec Ruben Fleischer à la réalisation

Ruben Fleischer a été choisi par Lionsgate pour réaliser le prochain volet de la licence Insaisissables au cinéma.

Pour le scénario du film Insaisissables 3, la société de production Lionsgate a fait appel à Seth Grahame-Smith (Dark Shadows, Pride and Prejudice and Zombies, It) afin travailler sur une nouvelle version de l’histoire, supervisée par Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad, Venom, Uncharted). Le premier script avait été écrit par Eric Warren Singer (The International, American Hustle, Only the Brave, Top Gun Maverick).

Now You See Me 3. Directed by Ruben Fleischer. Coming soon. https://t.co/I6TQS2PaTD

— Now You See Me (@NYSMmovie) September 29, 2022