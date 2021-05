Injustice : Gods Among Us va avoir droit à son propre film d’animation

Les fans de Injustice : Gods Among Us pourront bientôt profiter d'un film d'animation dans l'univers du jeu. De quoi plonger enfin vraiment dans cet univers DC alternatif totalement fou.

Les jeux vidéo offrent souvent un terrain extrêmement fertile aux projets d’adaptation en tous genres. Qu’il s’agisse de film ou de série TV, en prises de vue réelles ou en animation. Cela étant dit, l’exercice est périlleux et rares sont finalement les adaptations réussies. Les fans de Injustice : Gods Among Us pourront en tous les cas bientôt profiter d’un film d’animation dans l’univers du jeu.

Bientôt un film d’animation Injustice : Gods Among Us

En plus de travailler sur Mortal Kombat, les équipes de NetherRealm ont aussi œuvré sur un jeu répondant au nom de Injustice : Gods Among Us. Le jeu, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, est un jeu de combat similaire à Mortal Kombat mais mettant en scène des super-héros et super-vilains de DC comme Batman, Superman et consort. Et ce jeu va enfin avoir droit à son propre film d’animation.

Voilà qui devrait être très intéressant

Et si l’on dit enfin, c’est parce que, d’après l’histoire proposée par le jeu en lui-même, on aurait déjà pu avoir un très bon film ou une série depuis longtemps, tout du moins sur le papier. Au cas où vous n’auriez jamais joué à ce jeu, sachez que celui-ci se déroule dans un Univers DC alternatif dans lequel le Joker parvient à duper Superman et à lui faire tuer sa femme, Lois Lane.

Ce faisant, Superman devient complètement fou et finit par tuer le Joker. Il façonne alors un nouveau monde, dirigé d’une main de fer par lui et un certain nombre de ses alliés, pour qu’une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. Cela contraint Batman à tenter de trouver d’autres super-héros pour empêcher Superman de régner en maître.

Si toute cette histoire de Injustice : Gods Among Us, il y a un certain nombre de vidéos sur YouTube qui reprennent toutes les scènes que l’on peut voir dans le jeu pour former une sorte de film. À l’heure actuelle, nul ne sait quand ce film sera disponible mais un trailer sera inclus dans les bonus du Blu-ray de Batman : The Long Halloween, Part Two.