Régulièrement, les joueurs de jeux vidéo peuvent profiter de tel ou titre gratuitement pendant une période plus ou moins longue. Aujourd'hui, c'est Injustice : Gods Among Us qui se laisse (re)découvrir gratuitement.

Si vous cherchez un jeu pour vous occuper durant les jours à venir, sachez que WB Games vient d’annoncer que Injustice : Gods Among Us sera jouable gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One. Et cette offre court jusqu’au 25 juin. Autrement dit, dépêchez-vous de télécharger le jeu tant que l’offre est active, après quoi il sera trop tard.

Injustice : Gods Among Us est gratuit sur PC, PS4 et Xbox One

Injustice : Gods Among Us est sorti en 2013, ce n’est donc en aucun cas un jeu récent. Certains pourraient même le qualifier de sérieusement vieux. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’est pas sympathique à jouer. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Injustice : Gods Among Us est développé par le studio Netherrealm, à qui l’on doit notamment les jeux Mortal Kombat.

Une offre qui court jusqu’au 25 juin seulement

Dans Injustice : Gods Among Us, les super-héros DC s’affrontent les uns contre les autres dans des combats 1 contre 1 dans un univers dans lequel Superman est devenu un grand méchant après avoir vu Lois Lane passer dans le camp du Joker. Et les joueurs peuvent retrouver le même niveau de gore que ce qui est proposé dans un jeu comme Mortal Kombat, ce qui fait notamment l’attrait de ce Injustice : Gods Among Us. À noter, si vous avez l’intention d’y jouer sur Xbox One, il vous faudra le prendre sur le store Xbox 360. Sachez aussi que le jeu n’est gratuit que pour la PS4. Les versions PS3 et PS Vita ne sont pas concernées par cette offre gratuite. Dommage, mais c’est mieux que rien.