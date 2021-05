Infinix Note 10 : des smartphones avec un écran de 6,95 pouces

Infinix est une marque de smartphones que l'on connaît peu. Aujourd'hui, elle dévoile sa nouvelle gamme Infinix Note 10. Avec notamment de très grands écrans de 6,95 pouces.

Infinix vient d’annoncer sa nouvelle gamme Note, avec deux modèles au menu pour les Note 10 2021 : le Infinix Note 10 Pro, en photo ci-dessus, et le Infinix Note 10. Tous deux veulent plaire au public à la recherche d’un monstre du multimedia mais à des tarifs légèrement différents : 259 $ pour le Pro, 199 $ pour la version standard.

Infinix Note 10 et Note 10 Pro, deux très grands smartphones à petits prix

Leur grand écran FHD+, 1 080 x 2 460 pixels, de 6,95 pouces devrait être très agréable à l’utilisation. Les dalles sont basées sur la technologie LCD IPS, laquelle offre d’ordinaire un très bon gamut couleur et une grande luminosité (480 NITs).

Les gamers, quant à eux, seront intéressés par le taux de rafraîchissement à 90 Hz, avec un taux d’échantillonnage pour le tactile à 180 Hz, mais tout le monde pourra ainsi profiter d’un défilement tout en douceur par rapport aux 60 Hz standard.

Pour les gamers comme les amateurs de multimedia

Infinix a aussi embarqué un système de son DTS surround dans ses deux haut-parleurs pour une expérience cinéma, parfaite pour accompagner ce grand écran. Pour les gamers, il y a aussi une fonctionnalité de son 3D.

Le design général semble très moderne, et plutôt réussi, avec une face arrière en double texture et plusieurs choix de coloris. Le module caméra arrière, de son côté, peut accueillir trois ou quatre capteurs, selon le modèle.

Le capteur principal de 48 MP du Note 10 peut capteur en 2K/30 fps tandis que le Note 10 Pro peut aller jusqu’à 4K/30 fps grâce à son capteur de 64 MP.

Le reste du design est relativement standard, si ce n’est, peut-être – et c’est assez rare pour être souligné aujourd’hui, la présence d’un port audio 3,5 mm. Pratique pour pouvoir charger son appareil tout en écoutant sa musique ou en regardant une vidéo. En bonus, il y a même un récepteur radio FM.

Sous le capot du Note 10 Pro, on retrouve un SoC MediaTek Helio G95 tandis que le Note 10 utilise une puce MediaTek Helio G85. Toutes deux offrent d’impressionnantes fonctionnalités pour leur tarif. Si vous visez le gaming, vous opterez plus volontiers pour la Helio G95, qui dispose d’un CPU environ 27 % plus rapide et des graphismes environ 200 % plus rapides.

Les deux modèles embarquent par ailleurs une batterie de 5 000 mAh, pratiquement ce qui se fait de mieux aujourd’hui. La recharge rapide 33 W n’est disponible que sur le Note 10 Pro, le Note 10 devant se contenter d’une recharge standard de 18 W.

On retrouve aussi un scanner d’empreinte digitale, sur le côté droit de l’appareil et la reconnaissance faciale est aussi disponible.

Côté logiciel, Infinix dispose de sa propre surcouche Android baptisée XOS, en version 7.6 dans ces deux téléphones. Les Infinix Note 10 et Note 10 Pro seront disponibles dans les jours/semaines à venir. Pour plus d’informations, direction les pages officielles, ici pour le Note 10 Pro, là pour le Note 10.