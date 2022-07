Infinix développe un système de refroidissement avancé pour smartphone

Infinix travaille sur un système de refroidissement avancé pour smartphone, une version plus évoluée de la chambre à vapeur.

Les smartphones embarquent des composants (CPU, GPU, puce d’intelligence artificielle) toujours plus puissants, pour le plus grand bonheur des utilisateurs que nous sommes. Ceci étant dit, pour pouvoir utiliser cette puissance dans de bonnes conditions, les appareils doivent être mesure de dissiper correctement la chaleur générée par ces composants quand ceux-ci sont sollicités.

Et dans un appareil aussi compact qu’un smartphone, avec une électrique totalement écrasée entre la batterie et l’écran, deux éléments qui génèrent, eux aussi, de la chaleur, la chose est loin d’être simple.

Le plus souvent, un dissipateur thermique ou autre matériau qui transmet la chaleur est mis en contact avec le processeur pour faire sortir la chaleur et la laisser se diffuser ailleurs. Sur les smartphones haut de gamme, ce procédé passif est fréquemment remplacé par un système de refroidissement bien plus efficace, à savoir la chambre à vapeur.

Les chambres à vapeur sont des composants dédiés au refroidissement qui contiennent un liquide. Lorsque chauffé, la chaleur transforme ce liquide en gaz (vapeur), laquelle s’éloigne du processeur vers l’autre extrémité de la chambre à vapeur, où elle refroidit et redevient liquide (condensation).

La condensation permet d’éloigner la chaleur de la source. La vapeur redevient liquide, retourne près du processeur et le cycle reprend. C’est une solution bien plus efficace que d’attendre qu’un morceau de métal inerte transfère la chaleur.

Une version plus évoluée de la chambre à vapeur

Infinix a mis au point sa propre version de la chambre à vapeur. Il est difficile ici de comparer différents designs dans la mesure où nous ne pouvons pas vraiment les faire fonctionner sur les mêmes plates-formes matérielles comme nous le ferions avec un PC gaming, mais l’illustration proposée par Infinix montre une très large surface sur laquelle peut s’opérer le refroidissement. C’est probablement un très bon signe d’efficacité. Selon l’entreprise, un design “3D” avancé a été utilisé pour améliorer le volume général de la chambre, ce qui est d’autant plus intéressant que la largeur et la longueur sont nécessairement limitées par les dimensions du smartphone.

Bien que le principe soit relativement simple, concevoir un tel système de refroidissement à une si petite échelle représente un véritable défi. Le moindre défaut de fabrication pourrait empêcher l’ensemble de fonctionner correctement. Le design théorique devra donc désormais se confronter à la réalité de la production.

Et pour finir, il faudra mesurer l’impact réel d’un tel système avec des applications très gourmandes en ressources, comme des jeux 3D. En théorie, les performances globales devraient être moins sujettes aux fluctuations à cause de l’étranglement thermique (ou “thermal throttling”, qui vis à réduire les performances des composants pour faire diminuer la température).