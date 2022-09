Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai, une adaptation vidéoludique de l’anime et du manga

Redécouvrez l'histoire de la série animée Dragon Quest : The Adventure of Dai avec Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai.

Développé par Game Studio et KAI GRAPHICS pour l’éditeur japonais Square Enix, Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai proposera deux modes de jeu distincts, à savoir le mode Aventure, dans lequel les joueurs peuvent profiter de l’histoire de la série animée Dragon Quest : The Adventure of Dai, et le Temple du Souvenir, dans lequel des ennemis et des mécanismes de niveaux différents apparaissent à chaque fois que les joueurs y participent.

Mode Aventure : Courez à travers les champs tout en contrôlant les disciples d’Avan, Dai, Popp, Maam et Hyunckel, et participez à des combats palpitants contre de puissants boss. Il y a également de nombreuses images de synthèse qui rappellent des scènes tirées de l’anime.

Temple du Souvenir : Les différents choix que font les joueurs sont la clé pour franchir ce donjon, et en fonction de ces choix, les capacités des personnages peuvent être renforcées, ou rencontrer un ennemi puissant…

Un trailer pour Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai

Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai est en développement sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC (Steam).

Du gameplay pour Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai

En progressant dans Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai, les joueurs pourront s’équiper d’objets appelés “Memento Bonds”. Chaque personnage peut être équipé de Memento Bonds, qui augmenteront diverses statistiques telles que la puissance d’attaque ou les HP en fonction du Memento équipé. Lorsqu’ils acquièrent pour la première fois un Memento Bond, des scènes du manga se débloquent. A noter que les Memento Bonds peuvent aussi être boostés en explorant le Temple du Souvenir.