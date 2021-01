Indiana Jones : un jeu officiel avec une histoire originale est annoncé

Bethesda, MachineGames et Lucasfilm Games préparent une nouvelle adaptation vidéoludique de la licence Indiana Jones.

Après avoir relancé l’entité Lucasfilm Games pour gérer la marque Star Wars dans le monde du gaming, le groupe américain de médias et de divertissement Disney utilise cette dernière pour réintroduire l’aventurier Indiana Jones dans le milieu des jeux vidéo avec une histoire originale en comptant sur l’aide de l’éditeur Bethesda et le studio MachineGames (Wolfenstein), deux nouvelles filiales de Microsoft et des Xbox Game Studios. Connu pour être le papa des séries Fallout et The Elder Scrolls, le vétéran Todd Howard en sera d’ailleurs le producteur exécutif.

Bien que l’on soit dans l’incapacité de savoir si le jeu tiré de la licence culte de Lucasfilm sera exclusivement disponible sur les consoles Xbox de Microsoft (un Uncharted-like pour concurrencer… Uncharted de PlayStation et Naughty Dog ?), Bethesda préfère d’ores et déjà indiquer sur les réseaux sociaux que les joueurs devront se montrer patients pour en savoir plus : “Il faudra du temps avant que nous ayons plus à révéler, mais nous sommes très heureux de partager cette annonce.”

Un teaser pour le jeu Indiana Jones de Bethesda, MachineGames et Lucasfilm Games