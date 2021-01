Indiana Jones : Todd Howard n’a pas l’intention de ralentir le développement de The Elder Scrolls 6 et Starfield

Le producteur exécutif Todd Howard travaille actuellement sur quatre projets au sein de l'éditeur américain Bethesda, la nouvelle filiale des Xbox Game Studios de Microsoft.

Avec l’annonce du nouveau jeu officiel Indiana Jones par MachineGames, l’emploi du temps de Todd Howard s’annonce désormais plus chargé que prévu. Malgré l’inquiétude de certains fans sur ses implications dans de trop nombreux projets, Pete Hines, senior vice-président du marketing et de la communication chez Bethesda, est confiant et rassure les joueurs : “Il est actuellement producteur exécutif sur plusieurs jeux et sur d’autres projets comme la série télévisée Fallout d’Amazon Prime Video. Son objectif principal reste la réalisation des prochains jeux Starfield et The Elder Scrolls 6 qui ne sont pas affectés par le nouveau projet de Lucasfilm Games.”

Si Indiana Jones ne ralentira pas Starfield et The Elder Scrolls 6, le mystère est toujours aussi absolu pour le moment concernant le fait qu’il puisse être une exclusivité Xbox ou un jeu multiplateforme. Certains estiment que Microsoft aurait négocié avec Lucasfilm Games pour que la version PS5 n’arrive qu’un an après celle de ses consoles, ce qui expliquerait pourquoi Sony n’a pas partagé le premier teaser de cette nouvelle adaptation vidéoludique contrairement à son principal rival. A moins que cela ne soit lié à la licence Uncharted et la promotion du prochain film de Tom Holland.

Le dernier jeu vidéo Indiana Jones avant le retour de Lucasfilm Games