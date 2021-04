Indiana Jones 5 : Phoebe Waller-Bridge sera l’héroïne aux côtés de Harrison Ford

La comédienne britannique Phoebe Waller-Bridge rejoint le casting du cinquième volet de la franchise cinématographique Indiana Jones de Lucasfilm et Disney.

Protagoniste principale de la série télévisée à succès Fleabag, Phoebe Waller-Bridge a été sélectionnée pour être la co-star d’Indiana Jones 5. Il s’agira d’une sorte de pseudo-réunion entre Waller-Bridge et Lucasfilm, puisqu’elle a prêté sa voix à L3-37 dans Solo : A Star Wars Story, le droïde travaillant avec Lando Calrissian durant le règne de l’Empire Galactique. Précisons que James Mangold prend la relève de Steven Spielberg à la réalisation, qui reste producteur et est très impliqué dans divers éléments du film. Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel rejoindront Spielberg en tant que producteurs. Enfin, John Williams, qui a travaillé sur toutes les musiques de la licence, y compris son thème emblématique, reviendra également en tant que compositeur.

A new #IndianaJones adventure begins July 29, 2022. Phoebe Waller-Bridge joins the cast alongside Harrison Ford in the fifth installment of the iconic franchise. The inimitable John Williams will also return to score the film. pic.twitter.com/Qh8nvFiQsE — Disney (@Disney) April 9, 2021

“Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure en collaborant avec une équipe de rêve composée de grands cinéastes de tous les temps“, a déclaré le réalisateur James Mangold. “Steven, Harrison, Kathy, Frank et John sont tous des héros artistiques pour moi. Quand on ajoute Phoebe, une actrice éblouissante, une voix créative brillante et l’alchimie qu’elle apportera sans aucun doute à notre plateau, je ne peux m’empêcher de me sentir aussi chanceux qu’Indiana Jones lui-même.”

Indiana Jones 5 en 2022

La production devrait débuter cet été, sachant que James Mangold va prochainement rencontrer de nouveaux talents pour d’autres rôles. Les détails de l’intrigue sont encore vagues quant à la nouvelle aventure qui attend Indiana Jones, tout comme les détails sur le rôle que jouera Phoebe Waller-Bridge. La sortie du film est toujours prévue pour le 29 juillet 2022.