Indiana Jones 5 : Mads Mikkelsen est annoncé au casting

Le comédien danois Mads Mikkelsen sera à l'affiche d'Indiana Jones 5 dans un rôle encore inconnu.

Après avoir confié le premier rôle féminin à Phoebe Waller-Bridge, Lucasfilm a décidé de miser sur Mads Mikkelsen pour être la co-star masculine du nouveau film Indiana Jones avec Harrison Ford. Après Fantastic Beasts, où il remplace Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald suite à ses récents ennuis judiciaires, et Rogue One : A Star Wars Story, où il interprète Galen Walton Erso (un scientifique humain qui vécut pendant le règne de l’Empire Galactique), Mikkelsen rejoint donc une troisième licence majeure dans l’industrie cinématographique.

Mads Mikkelsen is set to join the next #IndianaJones installment https://t.co/6BszaPOtHM — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 15, 2021

Mads Mikkelsen vient d’ailleurs de recevoir quelques-unes des meilleures critiques de sa carrière pour le film danois Another Round, qui a obtenu une poignée de nominations aux Oscars, dont celles du meilleur film international et du meilleur réalisateur. Aux BAFTAs, où Mikkelsen était nommé pour le meilleur acteur, le film a remporté le prix du meilleur film non anglophone. A noter que sa performance dans le jeu vidéo Death Stranding du game designer japonais Hideo Kojima avec le rôle de Clifford “Cliff” Unger a été acclamée par les joueurs et la presse.

Riders of Justice avec l’acteur Mads Mikkelsen

Réalisé par Anders Thomas Jensen, Riders of Justice suit Markus qui est contraint de rentrer chez lui pour s’occuper de sa fille adolescente après que sa femme ait été tuée dans un tragique accident de train. Mais lorsqu’un survivant du train accidenté fait surface en affirmant qu’il s’agit d’un acte criminel, Markus commence à soupçonner que sa femme a été assassinée et se lance dans une mission pour trouver les responsables. Les acteurs Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann, Nicolas Bro, Gustav Lindh et Roland Møller sont les vedettes du long-métrage.