Indiana Jones 5 devrait être le dernier projet musical de John Williams

Le compositeur américain envisage de prendre sa retraite après avoir achevé son travail sur Indiana Jones 5 pour les producteurs George Lucas et Steven Spielberg ainsi que le réalisateur James Mangold.

Après plus de six décennies de musique de films hollywoodiens, John Williams met la dernière touche à ce qui pourrait être sa toute dernière partition pour le cinéma : “En ce moment, je travaille sur Indiana Jones 5, dont Harrison Ford – qui est un peu plus jeune que moi – a annoncé, je crois, que ce serait son dernier film. Donc, j’ai considéré la chose suivante ‘Si Harrison peut le faire, alors peut-être que je peux aussi’. Je ne veux pas être perçu comme une personne éliminant catégoriquement toute activité. Je ne peux pas jouer au tennis, mais j’aime pouvoir croire que peut-être un jour je le ferai.”

John Williams estime que composer de la musique s’est révélé être bien plus qu’un travail au fur et à mesure que sa carrière a évolué : “Cela m’a donné la capacité de respirer, de vivre et de comprendre qu’il y avait plus que la vie corporelle. Sans être religieux, ce que je ne suis pas particulièrement, il y a une vie spirituelle, une vie artistique, une réalité qui va au-delà des mondanités du quotidien. La musique peut élever l’esprit à un niveau poétique. On peut voir à quel point elle est nécessaire pour l’humanité. J’aime penser que la musique est plus ancienne que le langage, qu’il y avait probablement des gens qui tapaient en rythme ou soufflaient dans des bâtons creux avant même qu’on sache parler. C’est une part essentielle de notre humanité. Elle m’a offert ma vie.”

L’héritage de John Williams

A l’origine du renouveau des bandes originales symphoniques, John Williams est heureux d’avoir réaliser un impressionnant parcours dans le milieu du cinéma et de la musique : “Ma personnalité est telle que je regarde ce que j’ai fait – je suis assez content et fier de beaucoup de choses – mais comme la plupart d’entre nous, nous souhaitons toujours faire mieux. Nous vivons avec des exemples comme Beethoven et Bach avant nous, des réalisations monumentales que les gens ont faites dans la musique, et nous pouvons nous sentir très humbles. Mais je me sens aussi très chanceux. J’ai eu de merveilleuses opportunités, notamment dans le domaine du cinéma, où un compositeur peut avoir un public non pas de millions de personnes, mais de milliards de personnes. J’aimerais être là dans 100 ans pour voir ce que les gens font avec le cinéma, le son et les effets spatiaux, sonores et visuels. L’avenir est immense, je pense. Je sens une grande possibilité et un grand avenir dans l’atmosphère de l’expérience globale. J’adorerais revenir pour voir et entendre tout cela.”