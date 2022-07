Inazuma Eleven : un troisième reboot pour le nouvel opus de la licence

Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Great Road change de nom et devient Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Victory Road.

Akihiro Hino, président du studio japonais Level-5, a encore été contraint de modifier l’histoire du nouveau Inazuma Eleven en plus de faire reprendre le développement de zéro à ses équipes dans le but d’avoir une meilleure vision du projet : “Le personnage principal, qui aime le football mais ne peut pas y jouer, recrute d’autres joueurs et forme une équipe qu’il dirigera en tant que coach, l’histoire est donc différente des précédents jeux. Je ne peux pas vous dévoiler trop de détails pour le moment, mais cette fois-ci l’histoire ne suivra pas Raimon mais une autre école se trouvant à Nagasaki, capitale de la préfecture homonyme sur l’île de Kyushu. Tout comme le nom du personnage principal, l’école aura le mot ‘nuage’ dans son nom, mais j’ai avant tout choisi ce thème car la foudre (‘Inazuma’) nait des nuages. J’espère que l’image des nuages qui se forment transmettent cette idée d’une tempête qui se prépare.”

Avec Eiyuu-tachi no Victory Road (anciennement connu sous le nom de Eiyuu-tachi no Great Road ou Irebun Aresu no Tenbin), Akihiro Hino de Level-5 souhaite proposer une histoire originale qui est totalement déconnectée de celle des précédents jeux : “L’aventure d’Unmei Sasanami fera l’objet d’un cadre nouveau avec de nouveaux personnages, plutôt que d’exister dans un monde parallèle ayant des liens avec les personnages des anciens jeux. L’histoire de ce personnage principal, incapable de jouer au football, et de ses amis, qui tracent ensemble leur ‘Victory Road’ s’annonce des plus intenses. Le temps que cela prendra pour composer une équipe complète sera le plus long de la licence jusqu’à présent ; cela dit, je pense que les défis de football qui auront lieu au fur et à mesure que les chapitres s’enchaîneront seront plus amusants et stratégiques que jamais, et feront monter l’intensité jusqu’au premier match avec une importance capitale.”

Chronicle Mode va réunir les joueurs issus des différents jeux Inazuma Eleven

Pour contenter les fans de la première heure, Level-5 a trouvé une solution efficace afin de ne pas impacter l’histoire originale du nouveau Inazuma Eleven : “Plutôt que de seulement recruter des joueurs issus des précédents jeux de la série à travers le personnage d’Unmei Sasanami, je souhaitais créer une histoire entièrement originale, tout en permettant le recrutement d’anciens joueurs. C’est pourquoi nous avons décidé de créer deux modes de jeu, à savoir ‘Story Mode’ qui suivra l’histoire d’Unmei Sasanami et ‘Chronicle Mode’ où vous pourrez recruter vos personnages préférés (…) Ce mode est focalisé sur les héros de la licence, il sera possible de former sa propre équipe en rassemblant ses personnages préférés des opus précédents, et affronter les équipes les plus puissantes et terrifiantes. Le nombre de personnages pouvant être recrutés et d’équipes pouvant être affrontées grandira à mesure que vous accomplirez des objectifs dans le jeu principal et par le biais de mises à jour.”

Un gameplay au stylet… mais sans stylet pour Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Victory Road

Si l’épisode Eiyuu-tachi no Victory Road de la licence Inazuma Eleven est prévu pour l’année prochaine sur PS4, Nintendo Switch ainsi que iOS et Android, Level-5 n’a pour le moment uniquement communiqué sur les contrôles pour la console hybride de Nintendo : “La partie la plus complexe du développement, celle qui nous a pris le plus de temps, était de trouver un moyen d’adapter les contrôles intuitifs au stylet d’Inazuma Eleven à des consoles modernes sans stylet. Les différentes démos réalisées jusque là ne parvenaient pas tout à fait à accomplir cela, et le jeu était parti pour ressembler à un jeu de football classique qui aurait été compliqué pour les personnes qui ne sont pas fortes à ce genre de jeu. Ainsi, après de nombreuses tentatives, et en étroite collaboration avec les programmeurs, nous sommes parvenus à la solution suivante, l’interface de football libre ou Free Soccer Interface. Au final, il reviendra au joueur de choisir le type de contrôles qu’il préfère. Il sera possible pour le joueur d’alterner entre différents styles de jeu selon ce qui lui convient le mieux à tout moment durant le match. Cela dit, nous avons fait en sorte que même en mode jeu de football classique à la manette, nous puissions offrir les contrôles simples et intuitifs propres à Inazuma Eleven. Comme dans les jeux précédents, il sera possible de contrôler les joueurs tactilement du bout des doigts, et ce de manière intuitive. Nous envisageons également d’accompagner le jeu d’un stylet dédié afin de permettre à ceux qui le souhaitent de revivre l’expérience classique des précédents jeux.“