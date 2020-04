Inazuma Eleven Eiyuu-tachi no Great Road : reboot du développement et sortie en 2021

Akihiro Hino de Level-5 annonce que le nouveau Inazuma Eleven sera finalement commercialisé l'année prochaine avec une histoire totalement inédite.

Alors qu’une annulation était de plus en plus évoquée en interne à cause de nombreux soucis techniques et des difficultés de production, le studio japonais Level-5 a décidé de reprendre le développement de Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Great Road depuis le début : “En faisant évoluer notre moteur graphique pour Yôkai Watch, nous avons la possibilité de fournir une expérience de qualité pour Inazuma Eleven (…) À la base, nous étions contraints par le timing de notre projet cross-media, mais maintenant que nous n’avons plus à nous aligner sur la diffusion de la série animée, autant prendre notre temps pour faire les choses bien (…) Tirer profit de ce temps supplémentaire pour réaliser en toute liberté le jeu Inazuma Eleven idéal. Désormais, la direction que nous prenons est à la fois d’incorporer d’anciens éléments et d’apporter de nouvelles idées.”

Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Great Road vise une sortie en 2021 sur PS4, Switch, iOS et Android

Si le nouvel opus de la licence Inazuma Eleven est toujours prévu sur PS4, Nintendo Switch et les smartphones, le président de Level-5 assure qu’un lancement dans le courant de l’année n’est plus dans les plans : “Je tenais à m’excuser à nouveau sincèrement pour le retard pris par le développement. Désormais, il n’y a plus qu’à attendre. Je pense qu’avec tout cela le jeu risque de sortir en 2021, mais nous avons la ferme intention de créer un bon jeu. Je veux profiter de cette situation comme d’un tremplin pour revoir notre structure et développer quelque chose de complet et ayant du sens. J’imagine que beaucoup n’ont jamais joué au premier Inazuma Eleven sur DS. Ainsi, nous développons ce jeu comme quelque chose d’entièrement nouveau, même si nous essayons également de recréer le système du premier jeu où il était possible de dessiner les trajectoires du bout du doigt. Il nous faudra encore du temps, car nous faisons de notre mieux pour que ce ne soit pas le dernier jeu Inazuma Eleven, aussi nous comptons sur votre patience.”

Unmei Sasanami, le nouveau héros de Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Great Road

L’histoire du nouveau Inazuma Eleven du studio Level-5 sera une version alternative du premier Football Frontier, tandis que le protagoniste principal sera manager puis coach assistant de l’équipe de Raimon. Les personnages d’Inazuma Eleven, Inazuma Eleven Go et Inazuma Eleven Ares seront présents : “Unmei Sasanami est incapable de frapper dans un ballon de foot à cause d’un certain traumatisme, mais est malgré tout passionné par le football. En clair, c’est un garçon qui adore le foot, mais ne peut pas y jouer. C’est pourquoi il veut jouer un rôle de soutien pour d’autres joueurs talentueux. Il finira par devenir manager et assistant du coach, et soutiendra l’équipe d’un point de vue opérationnel. N’est-ce pas le rôle idéal pour ce jeu ? Après tout, dans le jeu, vous contrôlez toute une équipe, pas juste le protagoniste. Il faut établir une formation, sélectionner des joueurs, et former sa propre équipe au cours de l’aventure. Par conséquent, incarner un protagoniste qui est coach assistant est idéal (…) Jusqu’à présent, j’avais l’habitude de raconter la même histoire que celle écrite pour l’anime et l’adapter en jeu. Cependant, cette fois-ci, nous avons décidé de retourner la situation et de tenter quelque chose de nouveau. Au lieu de ne raconter qu’une seule histoire, qui sera vécue différemment par chaque joueur, j’ai voulu raconter l’histoire de chaque personnage. Au final, Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Great Road, ça sera l’histoire d’Endou ? L’histoire d’Asuto ? Et bien, la réponse est : ni l’un ni l’autre. Ce sera une histoire entièrement originale, tout en ayant des éléments de remake du premier jeu (…) Je souhaite que les personnages des séries, à savoir Endou, Tenma et Asuto, puissent se rencontrer et faire équipe sans voyage dans le temps. Pour être exact, ils ne seront pas ensemble, mais c’est à peu près l’idée. Dans cette situation, vu que les trois personnages seront présents à la même époque, il appartiendra au joueur de décider s’ils seront alliés ou ennemis. Bien sûr, en faisant cela, on pourrait dire que cela rendra l’histoire incohérente, mais je veux pouvoir laisser ce choix pour rendre le jeu plus intéressant.”

Des dialogues et des choix dans Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Great Road

Le charismatique Akihiro Hino explique également dans un long message sur le site officiel du jeu que les joueurs devront créer des relations avec les personnages et bien réfléchir à certaines actions : “Je ne souhaite pas me concentrer sur raconter une unique histoire principale, mais mettre plutôt l’accent sur la liberté. Le cœur du jeu, c’est de permettre au joueur d’agir en toute liberté. Lorsque nous concevions chaque personnage et chaque lieu qui constituent l’univers du jeu, nous le faisions en imposant des limites à la façon dont le joueur peut interagir avec eux. Jusqu’à maintenant, chaque événement dans le jeu était conçu par nous. Mais ne pourrait-on pas laisser cette liberté au joueur ? Imaginons qu’Ichihoshi soit assis seul dans un café, l’air troublé ; le protagoniste vous demandera alors conseil, est-ce qu’Endou (passion), Asuto (sympathie) ou Haizaki (répimander) devrait lui parler. Selon votre choix, vous pourrez alors voir une conversation différente, et une facette différente de l’intrigue. Peut-être qu’en choisissant Haizaki, il sera touché par la pureté d’Ichihoshi (…) On peut prendre plaisir à recréer les scènes et dialogues classiques, mais aussi s’amuser à associer deux personnages qui sont comme l’eau et l’huile et découvrir leurs interactions. Pour réaliser cela, on s’oriente un peu vers l’IA, mais nous expérimentons déjà ce style d’interaction entre personnages dans nos nouveaux jeux Yôkai Watch.”