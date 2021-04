In Sound Mind : une expérience horrifique à la première personne

Un nouveau jeu d'horreur psychologique aux frontières du réel est attendu pour cet été.

Développé par We Create Stuff, In Sound Mind transporte les joueurs dans les recoins les plus enfouis de leur psyché où la réalité rencontre l’impossible. Des souvenirs d’apparence banale deviennent de véritables cauchemars terrifiants. Ils peuvent également s’attendre à affronter de sombres ennemis lorsque leur esprit flirte avec la folie. Exploration, énigmes et combats de boss seront au programme de cette expérience horrifique à la première personne où une thérapeute est le personnage central.

Un trailer pour In Sound Mind

In Sound Mind sera disponible le 3 août prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC (Steam, GOG.com et Epic Games Store). A noter que The Living Tombstone, connu pour ses musiques dédiés à la franchise Five Night’s at Freddy’s, s’est occupé de la bande-originale.