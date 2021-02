In Memoriam : le thriller interactif d’Eric Viennot revient sous forme de roman

L'adaptation en roman du jeu d'enquête In Memoriam est une réécriture de l'oeuvre originale.

A partir du 17 février prochain, l’investigation de Jack Lorski et de Karen Gijman sur un tueur en série esthète, surnommé le Phénix, narrée dans In Memoriam par feu Lexis Numérique sera de nouveau explorée pour les besoins d’un roman (Ebook ou broché). Afin d’enrichir le récit pour le rendre plus vivant et plus rythmé, de nouveaux personnages et des séquences inédites ont été ajouté. Enfin, la fin sera différente de celle du jeu d’origine car “elle dépendait beaucoup du gameplay” et qu’il était donc difficile de l’intégrer dans ce format.

18 ans après la parution du jeu In Memoriam, je suis heureux d’annoncer la sortie prochaine du roman adapté du premier tome. Ce thriller permettra aux fans de se replonger dans une partie de l’univers du jeu. pic.twitter.com/Kats6IsiRU — Eric Viennot (@EricViennot) January 13, 2021

Le game designer français Eric Viennot dévoile le synopsis du roman In Memoriam co-écrit avec Florence Beauchard : “Jack Lorski est un journaliste d’investigation. Il découvre par hasard une scène de meurtre dans un film super 8, tourné par un amateur dans les années 1970. Fasciné par cette découverte, il commence à enquêter et retrouve Karen, la fille du caméraman disparu, décidée à élucider le meurtre de son père. De Rhodes à Istanbul en passant par Londres, Rome et Prague, leur enquête va les mettre sur la piste d’un manuscrit ancien, qui a la réputation de porter malheur à ses différents propriétaires, tous morts accidentellement. Au même moment, un tueur en série surnommé le Phénix, accompagne ses meurtres atroces d’un rituel ésotérique, en lien avec le manuscrit maudit. Qu’est-ce qui relient ces évènements lointains ? Pour le savoir, Jack et Karen se lancent alors à la poursuite du tueur. Mais affronter le Phénix sur son terrain n’est pas sans risque.”

Un trailer pour In Memoriam

In Memoriam était un jeu d’aventure et d’investigation nécessitant une connexion internet pour enquêter à travers une multitude de sites web créés pour la circonstance ou préexistants. Une expérience innovante pour l’époque basée pour l’une des premières fois sur le transmédia.