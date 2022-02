Improbable cède Inflexion Games à Tencent

Tencent rachète la filiale du studio Improbable dédiée aux jeux multijoueurs.

Dans le but d’accélérer ses activités liées au métavers, principalement grâce à l’aide d’une plateforme de création, l’entreprise technologique britannique Improbable a pris la décision de se séparer d’Inflexion Games (anciennement Improbable Edmonton) pour un montant inconnu. Malgré son entrée dans le giron du géant chinois Tencent, dont l’expérience et les ressources mondiales permettront de développer des univers de jeu riches et significatifs, imprégnés d’histoire et de gameplay innovant, la structure dirigée par Aaryn Flynn continuera à utiliser les technologies de son ancien propriétaire.

The Inflexion Games team is extremely proud to be joining the Tencent family and is excited to work together in realizing the full potential of #Nightingale!https://t.co/SRgErjYUwT — Inflexion Games (@InflexionGames) February 22, 2022

“C’est un privilège de travailler avec la famille Tencent“, a déclaré Aaryn Flynn, PDG d’Inflexion Games. “Les solides connaissances et la grande expertise des équipes mondiales de Tencent ainsi que leur volonté de préserver l’indépendance et l’esprit créatif de notre équipe représentent une opportunité de collaboration inestimable. Nous sommes impatients de travailler ensemble sur le lancement de l’accès anticipé de Nightingale qui arrivera plus tard dans l’année“. Pete Smith, vice-président des partenariats pour Tencent Games, rajoute : “L’équipe très talentueuse d’Inflexion Games a fait ses preuves dans le développement d’univers attrayants qui allient action captivante avec gameplay d’exception. Les premiers avis sur Nightingale ont été incroyablement positifs et nous sommes impatients de soutenir Inflexion dans la réalisation de sa vision pour ce titre et les prochains.”

Nightingale, le premier jeu d’Inflexion Games

Développé par d’anciens vétérans de BioWare, Nightingale est actuellement en développement pour une sortie PC en accès anticipé en 2022, avec des tests fermés qui commenceront dans les mois à venir. Le jeu de survie et de crafting dans un monde partagé, créé dans un riche décor de fantaisie Victorienne, sera désormais édité par Tencent par le biais du label Level Infinite.

Jetés dans un labyrinthe de mondes fantastiques et périlleux, les joueurs doivent s’aventurer à travers des portails mystiques pour explorer des royaumes de plus en plus dangereux, à la recherche du dernier havre de l’humanité, Nightingale.