Immortals : Fenyx Rising, le Zelda d’Ubisoft basé sur la mythologie grecque

Fenyx, une demi-déesse ailée, va devoir sauver les dieux de l'Olympe dans Immortals : Fenyx Rising.

Anciennement connue sous le nom de Gods & Monsters et fortement inspirée par The Legend of Zelda : Breath of the Wild, la nouvelle création d’Ubisoft Québec est un jeu d’action-aventure en monde ouvert où le but sera de maîtriser les pouvoirs légendaires des dieux, venir à bout d’épreuves héroïques (puzzles, cryptes) et affronter de puissants monstres mythologiques comme Typhon, le Minotaure, le Cyclope ou encore la Gorgone via des combats dynamiques aussi bien sur la terre que dans les airs. Armé de l’épée d’Achille, de l’arc d’Ulysse et des ailes de Dédale, tout en étant accompagné de Zeus, le roi des Dieux, et de Prométhée, le Titan qui a volé le feu sacré de l’Olympe pour le donner aux hommes, le protagoniste principal (une femme de base, mais un outil de personnalisation permet de modifier l’apparence, le sexe et la couleur de peau) devra découvrir les secrets des sept régions de l’Île d’Or. La progression sera variée et se fera au sein de la Halle des Dieux dans laquelle les joueurs pourront améliorer la santé, l’endurance, les armes et les armures ainsi que préparer des potions.

Zeus sera interprété par… @LionnelAstier !😍 ⚡

Plus d’infos dans les jours à venir sur nos réseaux ! pic.twitter.com/Gx2rhrwC9v — Immortals Fenyx Rising FR (@FenyxRisingFR) September 10, 2020

Un trailer pour Immortals : Fenyx Rising

Immortals : Fenyx Rising sera disponible le 3 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Nintendo Switch, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que le service d’abonnement Uplay +. A noter tous les joueurs de la plateforme cloud gaming de Google auront l’opportunité d’essayer Immortals Fenyx Rising en amont de son lancement grâce à une démo gratuite et exclusive.

Immortals : Fenyx Rising et son gameplay

L’édition Gold d’Immortals : Fenyx Rising inclura le jeu de base, le season pass et du contenu supplémentaire in-game. Les joueurs qui précommanderont le jeu auront accès à une quête bonus, Un récit de foudre et de feu, et découvriront l’histoire d’Hélios et de Phaeton.