ImgFlip essaie d’utiliser l’IA pour générer des mèmes (et c’est hilarant)

L'intelligence artificielle peut être utilisée dans des domaines aussi divers que variés. Encore faut que ses développeurs mettent au point les modèles qui lui permettent d'apprendre. Cela n'est pas toujours chose aisée. Et parfois, le résultat est... étrange.

Les développeurs passent souvent beaucoup de temps, et de ressources, à mettre au point les modèles d’intelligence artificielle de leurs algorithmes. Celle-ci peut être utilisée de bien des manières, pour détecter des maladies difficiles à diagnostiquer par un professionnel de santé, pour vaincre les meilleurs joueurs aux jeux vidéo, pour inventer des histoires, etc. Les équipes de ImgFlip ont eu une nouvelle idée : créer des mèmes.

ImgFlip demande à l’IA de générer des mèmes

Les mèmes existent depuis longtemps maintenant et la plupart du temps, ils sont créés par des cerveaux tout à fait humains. Et s’il était possible de demander à une intelligence artificielle de créer des mèmes ? Si l’on pouvait entraîner une IA à reconnaître et comprendre les mèmes, pourrait-on lui en faire générer ? C’est la question à laquelle ImgFlip a voulu tenter de répondre. Sur le site de cette expérimentation, vous retrouverez un certain nombre de mèmes bien connus et l’algorithme génère des textes qui, selon lui, sont appropriés pour le mème en question.

et le résultat est souvent hilarant

Selon ImgFlip, “ces textes sont générés par un réseau neuronal artificiel. Rien de ce qui concerne la génération des textes n’est codé en dur, excepté la longueur maximale du texte, pour le simple bon sens. Le modèle utilise notamment la prédiction au niveau des personnages, pour que vous puissiez spécifier un ou plusieurs personnages pour influer sur le texte généré.” Ce modèle d’intelligence artificielle a été entraîné avec des images publiques générées par les utilisateurs via le générateur de mèmes de ImgFlip et les 48 templates les plus populaires. Et il faut reconnaître que les résultats sont parfois hilarants, même s’ils n’ont absolument aucun sens. Et si vous rafraîchissez plusieurs fois la page, vous tomberez peut-être sur un mème correct, le rendant plus drôle encore quand vous vous direz qu’il a été créé par une machine.