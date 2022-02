iMessage : 10 raccourcis à utiliser sur Mac

L'application Messages sur Mac dispose d'un certain nombre de raccourcis clavier très utiles. En voici 10 qui vous simplifieront le quotidien.

L’application Messages sur Mac dispose d’un certain nombre de raccourcis clavier cachés qui rendent la saisie de textes bien plus facile, une fois que vous les connaissez, bien évidemment. L’un de ces raccourcis permet d’ouvrir la carte de contact de la personne avec qui vous discutez, un autre vous laisse envoyer des fichiers plus rapidement, etc. Voici donc les raccourcis clavier que vous devez absolument connaître si vous envoyez des messages texte depuis votre Mac.

Ouvrir la carte du contact

Vous discutez avec quelqu’un et vous voulez connaître rapidement sa date de naissance ou son numéro de téléphone ? Appuyez sur Option + Cmd + B pour ouvrir la carte du contact. L’application Contacts va alors s’ouvrir à la page du contact en question. Il va sans dire que ce raccourci ne fonctionne pas si vous êtes dans une discussion de groupe.

Répondre au message le plus récent

Si vous voulez répondre au message envoyé le plus récemment dans l’application Messages, appuyez sur Cmd + R. Lorsque vous envoyez votre message, celui-ci va venir se mettre tout seul à la suite du message original.

Envoyer des fichiers plus rapidement

Il y a un raccourci clavier très sympathique qui ouvre la fenêtre de sélection de fichier. Ouvrez une discussion dans l’application Messages sur votre Mac et appuyez sur Cmd + Option + F. Vous pouvez alors choisir le fichier que vous voulez envoyer.

Envoyer un email à un contact iMessage

Lorsque vous discutez avec quelqu’un et que celui-ci vous demande de lui envoyer quelque chose par email, vous pouvez appuyer sur Cmd + Option + E pour rédiger l’email. Cela va créer un brouillon dans l’application Mail ou votre client email par défaut. Il faut pour cela que vous ayez l’adresse email du contact dans votre carnet d’adresses. Vous pouvez vérifier cela en ouvrant l’application Contacts sur Mac.

Changer la taille de police

Si vous trouvez que la taille de la police dans Messages est trop grande ou trop petite, vous pouvez la changer facilement. Pour l’augmenter, ouvrez Messages, maintenez la touche Cmd et appuyez sur + jusqu’à avoir la bonne taille. De la même manière, pour la réduire, restez appuyé sur Cmd et appuyez sur -. Pour restaurer la taille originale, appuyez sur Cmd + Option + 0 (zéro, pas la lettre o majuscule).

Obtenir les détails de la conversation

Pour obtenir les détails de votre conversation sur l’application Messages sur Mac, il faut normalement ouvrir une discussion et cliquer sur l’icône i dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Vous verrez alors qui est dans la conversation. Il est aussi possible ici d’activer ou désactiver les alertes et notifications de lecture, et même visualiser les fichiers envoyés dans cette discussion. Vous pouvez ouvrir rapidement cette fenêtre en appuyant sur Cmd + I.

Envoyer des réactions rapidement

Si vous voulez envoyer rapidement une réaction à message le plus récent, appuyez sur Cmd + T pour ouvrir la bulle des réactions. Appuyez alors sur le numéro correspondant pour l’envoyer :

Coeur J’aime Je n’aime pas Rire J’insiste Question

Coller du texte non formaté

Lorsque vous copiez du texte depuis une autre source, le formatage peut parfois le rendre difficile à lire. Il y a un raccourci clavier dans Messages, qui fonctionne aussi dans d’autres applications Mac, pour retirer tout le formatage. Lorsque vous copiez du texte, ouvrez une discussion dans Messages sur votre Mac et cliquez sur la boîte de texte en bas de la fenêtre. Là, appuyez sur Cmd + Option + Maj + V pour coller le texte sans son formatage.

Choisir un emoji plus rapidement

Messages permet d’ouvrir la fenêtre d’emoji rapidement avec le raccourci Fn + E.

Dicter le texte plutôt que de le taper

Si vous n’avez pas envie de taper au clavier, vous pouvez utiliser la fonctionnalité intégrée de dictée vocale dans l’application Messages. Ouvrez une discussion, cliquez sur la boîte de texte en bas de la fenêtre et appuyez sur Fn + D pour démarrer la dictée. Continuez de parler jusqu’à la fin de votre message, celui-ci va apparaître dans la boîte de texte. Vous pouvez alors le modifier au besoin et l’envoyer.