iMac 2020 : des problèmes d’écran avec la Radeon Pro 5700 XT 16 Go

Apple a récemment mis à jour ses iMac, leur offrant un certain nombre de nouveautés matérielles très intéressantes, notamment le passage au SSD de base. Comme souvent avec de nouvelles machines, il y a des bugs à résoudre.

Parmi les nouvelles options proposées par Apple sur les récents iMac 2020, on trouve la possibilité d’ajouter à la machine une carte graphique Radeon Pro 5700 XT avec 16 Go de mémoire GDDR6. Une option à 625€ tout de même, pour un gain en puissance de calcul plus qu’appréciable pour les professionnels. Reste que cette configuration cause des problèmes au niveau de l’écran.

Un souci d’écran sur l’iMac 2020 avec GPU Radeon Pro 5700 XT 16 Go

L’on ne s’attend pas franchement à avoir des soucis de ce genre en achetant une machine aussi évoluée et pourtant. Selon plusieurs posts publiés sur les forum d’Apple, certains utilisateurs affirment que l’écran de leur iMac bugue sérieusement, affichant aléatoirement une ligne ici ou là. Selon le témoignage de l’un d’entre eux : “je viens tout juste de recevoir mon nouvel iMac et j’ai remarqué que de temps en temps, une ligne apparaît sur l’écran. C’est totalement aléatoire, j’ai d’abord pensé que c’était lié à une utilisation intensive ou à la chaleur mais parfois, même lorsque l’ordinateur est au repos, je vois la ligne à l’écran.”.

Une ligne apparaître aléatoirement de temps à autre

Un autre témoigne : “Même problème avec mon iMac 2020, c’est même arrivé durant la configuration initiale du Mac et elle continue d’apparaître ici et là aléatoirement. En cherchant sur YouTub et Google, il semblerait que ce soit un problème assez commun avec le GPU 5700 XT qui est dans la machine.” Pour l’heure, les problèmes semblent relativement isolés et ne concerneraient que les machines dotées d’une 5700 XT avec 16 Go de VRAM, les autres modèles n’auraient pas ce problème.

Toujours est-il qu’il est actuellement bien difficile de savoir d’où ce souci pourrait venir. Pourquoi cette ligne apparaît-elle spécifiquement avec cette carte graphique ? Est-ce un problème logiciel ou matériel ? Il va falloir que les ingénieurs d’Apple mènent leur enquête. Espérons qu’une solution soit trouvée rapidement et que les utilisateurs impactées puissent profiter pleinement de leur iMac flambant neuf. À suivre !