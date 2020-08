iMac 2020 : des benchmarks très encourageants

Apple a mis à jour il y a quelques jours ses iMac. Avec une fiche technique largement revue. Mais que valent exactement ces nouvelles machines ? À en juger par les premiers benchmarks, la copie serait très réussie.

Après plus d’un an, Apple a finalement mis à jour ses iMac. L’iMac 27 pouces profite notamment d’une importante mise à jour en terme de hardware. Parmi les nouveautés, on citera par exemple l’intégration des nouveaux processeurs Intel, le passage au SSD et la très attendue amélioration de la webcam, qui capture désormais enfin des flux en 1080p. Mais que valent vraiment ces nouveaux modèles ?

L’iMac 2020 se dévoile dans des benchmarks

La question est tout à fait légitime. Outre la fiche technique papier, il faut savoir ce que ces nouveaux iMac ont dans le ventre. Et il semblerait que ces nouvelles machines soient très bien équipées. C’est du moins ce qui ressort de plusieurs benchmarks. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Max Yuyev a testé la meilleure configuration de l’iMac 2019 avec un processeur Core i9 contre un iMac 2020 avec un processeur Core i7 et les machines affichent des scores de 8 292 et 9 741 respectivement en multicœur.

Tout le monde n’optera évidemment pas pour les modèles les plus onéreux. Macotakara a lui aussi réalisé quelques benchmarks, mais avec les modèles Core i5 de 2019 et le nouveau de 2020. Résultat : 5 100 contre 5 688. Autrement dit, des gains très significatifs. Si vous aviez l’intention de craquer pour un iMac 2020, voilà qui pourrait être très intéressant.

Les résultats sont très prometteurs

Cependant, il faut aussi noter que cet iMac Intel pourrait bien être le tout dernier des iMac équipés d’une puce Intel. En effet, Apple a confirmé avoir engagé sa transition avec des puces maison dans les deux ans à venir. Autrement dit, il est possible que le prochain rafraîchissement de l’iMac puisse se faire avec ces fameuses puces maison. Si vous n’êtes pas pressé(e), il pourrait être intéressant de laisser passer cette génération et d’attendre de voir ce que prépare la firme de Cupertino avec son très prometteur Apple Silicon.