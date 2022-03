Il sera bientôt possible de sortir du programme Android Bêta sans effacer tout son téléphone

Google simplifie la sortie du Programme Android Bêta, les données du smartphone ne seront plus effacées.

L’une des raisons pour lesquelles il est recommandé de ne pas prendre part au programme Google Android Bêta sur son smartphone de tous les jours, c’est, assez logiquement, parce que, comme son nom l’indique, vous vous retrouvez alors sur votre téléphone avec une version d’Android pouvant contenir un certain de bugs et autres problèmes qui peuvent affecter votre expérience et l’utilisation de votre appareil au quotidien.

Google simplifie la sortie du Programme Android Bêta

Autre raison, et non des moindres, finalement, lorsque vous décidez finalement de quitter le programme Bêta, vous devez effacer totalement votre appareil. De fait, si vous avez participé au programme avec votre smartphone principal, cela peut être problématique, surtout si vous n’avez pas sauvegardé tous vos fichiers…

Ceci étant dit, il y a une bonne nouvelle sur ce point. En effet, selon un communiqué de la firme de Mountain View, désormais, lorsque des appareils ayant installé une version bêta reçoivent enfin la version stable officielle, ceux-ci pourront sortir du programme bêta sans voir toutes leurs données être effacées.

Les données du smartphone ne seront plus effacées

Cependant, malheureusement, il semble que cette fonctionnalité ne soit proposée que de manière temporaire. Autrement dit, une fois la version stable publiée au grand public, les utilisateurs du programme Bêta auront une possibilité et une seule pour sortir de bêta facilement. C’est mieux que rien, après tout, et cela pourrait être très pratique pour celles et ceux qui ne veulent plus prendre part à la bêta.

La version stable de QPR3 devrait être disponible dans le courant du mois de juin. Si vous participez à la bêta et que vous voulez en sortir, direction le site d’Android et prenez cette décision une fois la version publique déployée.