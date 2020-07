Il récupère son jackpot de 95 millions de dollars déguisé en Dark Vador

Gagner une énorme somme d'argent, voilà qui a le pouvoir de changer une ou plusieurs vies. Mais avec une telle somme, l'on peut se retrouver objet de nombreuses convoitises. Il convient de prendre certaines précautions.

Gagner à la loterie est probablement le rêve de nombreuses personnes sur la planète. Et bien que l’on puisse penser que voir son compte en banque crédité de X millions n’a que des avantages, ce n’est pas le cas. Les organisateurs de ces loteries adorent mettre en lumière les gagnants, et cela peut avoir de fâcheuses conséquences pour ces derniers.

En Jamaïque, un homme gagne 95 millions de dollars à la loterie

Par exemple, en rendant publique l’identité d’un gagnant, celui-ci peut devenir la cible de personnes malintentionnées, notamment des voleurs ou autres profiteurs qui viendraient réclamer de l’argent. C’est pour cette raison que, en Jamaïque, un homme du nom de W. Brown a décidé d’aller récupérer son gain, quelque 95 millions de dollars tout de même, déguisé en Dark Vador.

Interrogé par The Jamaica Gleaner, l’homme déclarait notamment : “J’ai envie de décider ce qui est le mieux à faire avant de dépenser le premier dollar. Il faut que je décide quels sont mes objectifs mais je sais déjà que je veux avoir un bus. La vie a toujours été difficile. Je viens d’une famille pauvre et parfois je ne pouvais pas à l’école à cause de ça mais je me suis toujours dit que Dieu m’aiderait un jour pour que je puisse venir en aide à ma famille.”

et vient récupérer son gain déguisé en Dark Vador

Simone Clarke-Cooper, assistante vice-présidente de Group Corporate Communications chez Supreme Ventures Limited, approuve pleinement la décision de W. Brown de venir déguisé : “Malheureusement, la Jamaïque n’est pas comme d’autres pays. Dans d’autres pays, il n’est nul besoin de procéder ainsi mais ici, je pense qu’ils le font pour rester en sécurité. Et nous n’allons pas leur dire de ne pas le faire parce que leur sécurité est aussi très importante pour nous.”