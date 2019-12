Il crée une loot box Overwatch pour faire sa demande en mariage

Faire sa demande en mariage n'a rien d'anodin. Certains aiment faire les choses à la perfection, selon leurs passions, celles de leur moitié, etc. En voici une qui ne manque pas d'originalité... Avec une loot box directement inspirée d'Overwatch.

Pour faire une demande en mariage, nombreux sont ceux – et celles ! – à vouloir faire quelque chose de vraiment spécial et unique. Pour que l’événement soit absolument, totalement, mémorable. Quand on travaille dans le monde du jeu vidéo, on peut vouloir marquer le coup de manière originale. Gavin Carter, joueur et producteur de Fallout 3 et Halo 4, a décidé d’utiliser une loot box d’Overwatch, bel et bien réelle, pour faire sa demande en mariage.

Une vraie loot box Overwatch pour une demande en mariage

N’étant pas suffisamment bricoleur, notre homme a fait appel aux équipes de Optimistic Geometry pour faire fabriquer la loot box en question. Cela aura pris tout de même environ 12 mois de travail pour un budget d’environ 4 700€ mais le résultat semble réussi, on jurerait se retrouver avec une loot box tout droit sortie du jeu. Et fort heureusement, sa petite-amie a dit oui. Ce qui est une bonne chose et qui vient renforcer d’autant le temps et l’investissement engagés dans cette demande en mariage.

Une création très réussie de Optimistic Geometry

Selon Optimistic Geometry, la réalisation de ce projet n’a pas été une mince affaire, et pourtant ce sont de vrais professionnels en la matière. Ils déclaraient notamment à ce sujet : “Cette boîte a été un vrai défi à mener à bien, on voit facilement à quel point le tout est très dense, entre les moteurs, les câbles et le reste. Au total, 13 servomoteurs, 8 moteur, des centaines de LED, 8 cartes-mères, près de 50 mètres de fils et plus d’une trentaine d’interrupteurs. On peut même contrôler la loot box par Bluetooth.” Si vous avez quelques minutes devant vous et que vous souhaitez voir la box en pleine action – et cette demande en mariage pas comme les autres, par la même occasion -, direction les vidéos ci-dessous.