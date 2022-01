Il construit une mini Rolls Royce en bois pour son fils

Ce papa bricoleur fabriquer une Rolls Royce Boat Tail en bois pour son fils. Avec un moteur pour la conduire, évidemment.

Lorsque vous étiez petit(e), peut-être avez-vous la chance d’avoir une mini-voiture électrique. Peut-être avez-vous rêvez d’en avoir une, sans que ce rêve ne puisse jamais se réaliser. Des moments parfois difficiles pour les plus jeunes, entre frustration, envie et déception. Quoiqu’il en soit, le YouTubeur derrière la chaîne ND – Woodworking Art a décidé que, plutôt que d’acheter l’une de ces mini-voitures électriques à son fils, il allait lui en construire une en bois de zéro. Et le résultat est somptueux.

Ce papa bricoleur fabriquer une Rolls Royce Boat Tail en bois pour son fils

Dans la vidéo ci-dessous, vous verrez le fils du YouTubeur qui nous intéresse aujourd’hui admirer les voitures électriques des enfants du quartier, pleurant parce qu’il en veut une aussi. Son père s’assoit alors devant un ordinateur et lui montre des images de la Rolls Royce Boat Tail. Le papa décide alors d’en fabriquer une pour lui, en bois.

Avec un moteur pour la conduire, évidemment

Toute la carrosserie est en bois, des pièces qu’il aura fallu tailler, polir, huiler. Cela étant dit, il ne s’agit pas uniquement d’une réplique en bois. Notre grand bricoleur a intégré un moteur et diverses pièces électroniques pour permettre à son fils de conduire la voiture et même d’ouvrir l’arrière si emblématique du véhicule ! Et selon le titre de la vidéo, ce projet DIY lui aura pris pas moins de 68 jours. Le résultat est bluffant !

À en juger par les autres vidéos de la chaîne, ce n’est clairement pas la première fois qu’il réalise de tels projets. À son actif, il a déjà des tanks, des vélos et même des fusils. Vraiment très sympathique à regarder si vous avez le temps et que vous aimez ce genre de projets.