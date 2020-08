La publicité peut prendre bien des formes. L'un des moyens les plus efficaces est de surprendre sa cible. En utilisant des marques connues et populaires notamment. Ce que vient justement de réaliser IKEA Taïwan.

La franchise Animal Crossing est extrêmement populaire. La chose n’est plus à démontrer. Avec la popularité de la Nintendo Switch et la pandémie de Covid-19, on comprend facilement l’énorme succès, dans le monde entier, du dernier opus en date Animal Crossing : New Horizons auprès des joueurs, qu’ils soient joueurs occasionnels ou avertis. C’est une licence très connue, et celle-ci donne évidemment des idées.

IKEA Taïwan recrée son catalogue avec Animal Crossing

Animal Crossing est aujourd’hui davantage qu’une licence de jeux vidéo. C’est un véritable phénomène culturel. Et IKEA Taïwan a décidé d’en profiter. L’enseigne a eu la bonne idée d’utiliser Animal Crossing pour recréer l’un de ses catalogues en utilisant les personnages et les éléments de décor du jeu. Évidemment, la correspondance ne fonctionne pas dans tous les cas mais il faut reconnaître que c’est très ressemblant. Et l’ensemble est très réussi !

Le résultat est très réussi

Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec Animal Crossing, il s’agit d’un jeu qui demande aux joueurs de gérer leur propre île. Il est possible de construire sa maison, d’interagir avec d’autres villageois, de rendre visite à ses amis. L’un des aspects les plus importants, et particulièrement durant cette pandémie de Covid-19, est de permettre d’aller voir ses amis. Très appréciable lorsque l’on est coincé chez soi. Il est aussi possible de créer des décors paradisiaques, très zen, pour s’évader du quotidien. Certains joueurs sont même allés jusqu’à organiser des mariages virtuels lorsque leur mariage en bonne et due forme a du être annulé à cause de la crise sanitaire.