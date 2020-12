IKEA se lance dans les tiny houses

IKEA est une marque incontournable de l'aménagement d'intérieur. Au fil des ans, l'entreprise suédoise a su étoffer son catalogue, tant en qualité que dans les différents domaines. Nouvel exemple aujourd'hui.

IKEA est aujourd’hui bien plus qu’une simple marque pour l’aménagement d’intérieur. La société suédoise s’est lancée depuis peu sur le très lucratif marché de la domotique. Et aujourd’hui, il semblerait que l’enseigne vise plus loin encore en voulant proposer des maisons complètes, de petites maisons certes mais des maisons tout de même.

IKEA se lance sur le marché des tiny houses

Ces derniers temps, il y a un véritable engouement pour ce que l’on appelle les tiny houses. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il s’agit, comme le nom l’indique, de petites maisons, des constructions mettant clairement l’accent sur l’encombrement réduit, qui sont souvent auto-suffisantes et parfois même véritablement mobiles. Pour leurs propriétaires, c’est aussi le parfait moyen de se reconcentrer sur l’essentiel, de se débarrasser de ses possessions superflues.

Très souvent, ces tiny houses résultent de projets menés par les familles elles-mêmes, en total DIY ou presque mais l’on trouve aujourd’hui de plus en plus d’entreprises spécialisées, proposant des solutions clefs en main. Aujourd’hui, c’est donc le spécialiste du mobilier et des objets de décorations suédois IKEA qui veut sa part du gâteau. L’entreprise s’est associée à Vox Creative et RV ainsi qu’au constructeur de tiny house Escape pour lancer sa propre gamme. Ces petites maisons IKEA sont parfaites pour faire la promotion des produits de l’enseigne et il faut bien reconnaître que le résultat est plutôt cosy.

en s’associant à Escape, constructeur spécialisé

Selon le fondateur de Escape, Dan Dobrowolski, via un communiqué à Lonely Planet : “Ce fut une association très naturelle. Nous intégrons de nombreux produits IKEA dans nos différents designs de tiny houses dans tout le pays, cela représente bien les matériaux renouvelables, réutilisables et recyclés que nous incorporons dans nos structures actuelles.”

Cela étant, et malgré la très faible empreinte carbone laissée par ce genre de logement, la tiny house IKEA BOHO XL n’est pas particulièrement donnée. Escape la propose actuellement au tarif de 47 550 $. Pour vous faire une idée de la gamme en question, direction le site de l’entreprise.