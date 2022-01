IKEA met à jour ses enceintes connectées pour étagères Symfonisk

IKEA met à jour son enceinte connectée Symfonisk. Un design légèrement revu, des changements sous le capot.

Il y a quelques années, IKEA et Sonos nouaient un partenariat fort. Celui-ci avait donné lieu notamment à des enceintes connectées pour étagères Symfonisk. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il s’agit d’enceintes connectées fabriquées par Sonos, mais avec un design IKEA, pour que celles-ci puissent trouver leur place très facilement dans un salon ou une chambre sans jurer.

Ces enceintes ont donc vu le jour il y a quelques années, sans aucune évolution jusqu’à aujourd’hui. Il s’avère que les deux entreprises ont aujourd’hui décidé qu’il était temps de proposer une mise à jour, comme l’a découvert le site hollandais Tweakers. Une nouvelle version des enceintes Symfonisk a été lancée, avec un design légèrement modifié ainsi qu’un nouveau processeur, davantage de mémoire, une meilleure gestion de l’énergie et un câble d’alimentation plus long pour donner aux utilisateurs davantage de flexibilité et de liberté dans le positionnement de l’enceinte dans leur intérieur.

Un design légèrement revu, des changements sous le capot

Une enceinte Symfonisk nouvelle version peut aussi être appairée avec une enceinte ancienne génération si vous voulez créer un effet stéréo dans votre salon, par exemple. Pour le reste, on pourrait tout simplement dire que les composants restent identiques à ceux de la première version. Autrement dit, on retrouve toujours le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz pour la connectivité sans fil et le streaming ainsi que la prise en charge du protocole AirPlay 2 pour les utilisateurs Apple.

À l’heure actuelle, il semblerait que cette nouvelle version d’enceinte Symfonisk ne soit disponible qu’aux Pays-Bas au tarif public de 100 €. Nul ne sait quand elle arrivera dans d’autres pays, mais dans la mesure où la première génération est disponible un peu partout dans le monde, y compris en France, il y a de fortes chances que celle-ci arrive dans l’Hexagone. Encore un peu de patience.