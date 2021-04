IKEA avait créé la surprise en lançant une gamme d'enceintes connectées, conçues en collaboration avec le spécialiste Sonos. Aujourd'hui, l'enseigne travaille sur de nouveaux produits.

IKEA veut être présent dans votre maison, que celle-ci soit connectée ou non, moderne ou non, meublée chichement ou non. Le géant scandinave travaille notamment depuis peu avec Sonos. Cela a déjà permis à une première gamme de voir le jour et aujourd’hui, il semblerait que l’enseigne planche sur de nouveaux produits.

IKEA et Sonos travaillent sur de nouvelles enceintes connectées

IKEA est une marque que l’on associe avant tout à du mobilier abordable et au design sympathique. Ces dernières années, l’entreprise a décidé de diversifier ses activités, ses catégories de produits notamment. En 20219, l’enseigne scandinave annonçait notamment un partenariat avec Sonos, ce qui avait abouti à la naissance de la gamme d’enceintes connectées Symfonisk. Et cette collaboration a encore beaucoup à apporter, semble-t-il.

Les dossiers sont déjà passés entre les mains de la FCC

Dans une Story Instagram publiée sur le compte IKEA, il ne fait aucun doute que les ingénieurs de l’enseigne travaillent avec Sonos sur une nouvelle gamme d’enceintes. A minima. Selon The Verge, l’un de ces nouveaux produits serait un modèle légèrement revu de la lampe Symfonisk. Celle-ci disposerait de la qualité de son du Sonos Play:1 mais dans le format d’une lampe.

La deuxième enceinte sur laquelle travaillent les deux entreprises seraient là encore une reprise, une reprise de l’enceinte murale. Cela étant dit, l’un de ses principaux arguments de vente serait d’être conçue pour se dissimuler dans votre mobilier existant. Autrement dit, celle-ci ne viendrait pas jurer dans votre salon ou votre chambre, si c’est bien là l’effet que vous souhaitez obtenir.

Cet aspect semble en tous les cas être une véritable tendance chez les fabricants. Ceux-ci créent des gadgets technologiques qui viennent de plus en plus se fondre dans les maisons. Pour l’heure, nul ne sait quand ces nouveaux produits seront officiellement lancés mais le fait qu’ils aient été aperçus à la FCC suggère un lancement dans un avenir relativement proche. À suivre !