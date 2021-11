iFixit démonte le nouveau MacBook Pro, une bien jolie surprise

iFixit a démonté le nouveau MacBook Pro, la batterie est effectivement très facile à remplacer.

Apple nous avait peut-être donné un petit aperçu des entrailles de ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, mais comme à l’accoutumée, il fallait attendre que les équipes de iFixit se mettent au travail pour savoir vraiment de quoi il retourne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on a cette fois droit à une bien jolie surprise.

iFixit a démonté le nouveau MacBook Pro

L’équipe de iFixit expliquait souvent que retirer les batteries des MacBook Pro récents demandait une “patience infinie, une bouteille d’alcool isopropylique et une bouteille d’un alcool plus agréable à boire”. Elle s’attendait donc à retrouver la même organisation complexe pour cette nouvelle génération de MacBook Pro mais il n’en fut rien. La surprise fut au rendez-vous, avec la présence d’éléments bien distincts et faciles à retirer lorsqu’ils ont démonté en bonne et dur forme ces machines.

La batterie est effectivement très facile à remplacer

Les cellules externes de la batterie disposent de petites languettes qu’il suffit de tirer pour les détacher. Même les cellules centrales sont équipées de ces petites languettes, elles sont simplement plus difficiles à localiser à l’intérieur du châssis, sous le pavé tactile. iFixit a, en tous les cas, pu confirmer que, sur ces MacBook Pro, le remplacement de la batterie sera très facile.

De plus, la plupart des ports de la machine, excepté le lecteur de carte SD et le port HDMI, sont modulaires. Cela signifie qu’ils peuvent être facilement, et donc à moindre coût, remplacés s’ils venaient à ne plus fonctionner correctement. À l’inverse, le clavier de ces nouveaux MacBook Pro reste très difficile à remplacer. Ceci étant dit, le clavier papillon d’Apple a disparu, il devrait donc y avoir bien moins de problèmes avec ce composant.

Si vous avez une dizaine de minutes devant vous, vous pouvez regarder le démontage complet dans la vidéo ci-dessous. Davantage de photos sont disponibles sur la page dédiée sur iFixit si vous souhaitez un meilleur aperçu des composants.