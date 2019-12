iFixit démonte le Mac Pro et lui accorde un 9 sur 10 en “réparabilité”

L'ordinateur vendu $6 000 est loué pour la facilité de démontage et remplacement des composants, à mille lieues des ordinateurs portables de la marque à la pomme.

Mauvais élève de iFixit, site web qui a été créer pour aider les particuliers à réparer eux-mêmes leur ordinateur Apple, la marque à la pomme a enfin trouvé son exception à la règle avec son ordinateur professionnel, le Mac Pro. La machine de 18 kg construite au Texas est un exemple de modularité, là où les laptops de la marque ont pour habitude d’utiliser de la colle à tort et à travers à la façon des smartphones, amoindrissant la possibilité de les réparer. Avec un prix de départ de 6 000 dollars, Apple avait tout intérêt à rendre le Mac Pro ouvert aux mises à jour matérielles étant donné que les composants les plus importants au regard des professionnels évoluent vite : cartes graphiques, processeurs et RAM.

Des mesures de précautions

Si l’on en croit iFixit et les images accompagnant l’article, démonter le Mac Pro revient à jouer aux LEGO, grâce à des petites astuces déployées par les ingénieurs de la firme. Tout d’abord le boîtier se retire totalement, en saisissant simplement la poignée disposée sur le haut, pour laisser apparaître l’intérieur de l’ordinateur. Lorsque le boîtier est retiré, une broche Pogo est retirée au même moment et coupe l’alimentation pour éviter tout choc électrique.

Du “glisser-déposer”

La RAM se dévoile lorsque l’on dégage une protection à l’aide d’un petit switch et la carte-mère est fixée à l’aide de vis Philips qu’il est possible de retirer à la main. Là où la magie opère, c’est avec les PCIe, qui sont maintenus en place sur plusieurs rangées par un simple interrupteur qu’il est possible de faire glisser de la droite vers la gauche ; il ne reste alors plus qu’à retirer ou ajouter des disques flash. La carte graphique et l’alimentation, qui sont toutes les deux placées dans des modules noir opaques de même tailles, glissent d’avant en arrière une fois la vis Torx 8 qui les maintient en place dévissée. Même la colonne de trois ventilateurs s’enlève d’une pièce “fixée par six vis et reliées à la carte mère par des contacts à ressorts, donc pas de nappes et câbles casse-pieds.” Un vrai effort de la part d’Apple.