iCloud Mail pour le web se refait une beauté

iCloud Mail pour le web va bientôt profiter d'un tout nouveau design. La version est actuellement en test auprès de certains utilisateurs triés sur le volet.

Les services et applications web sont des logiciels comme les autres. Ceux-ci reçoivent leur lot de mises à jour, pour de nouvelles fonctionnalités, des correctifs (de bugs ou de sécurité) et des modifications de design. Aujourd’hui, c’est iCloud Mail pour le web qui s’apprête à se refaire une beauté. Les changements devraient être importants.

iCloud Mail pour le web va se refaire une beauté

Les services de client mail comme Gmail et Yahoo sont très populaires et disposent depuis fort longtemps de leur propre interface web. Cela étant dit, si vous utilisez iCloud Mail, peut-être vous êtes-vous déjà dit que l’interface pouvait être améliorée, ou tout du moins modernisée. Aujourd’hui, bonne nouvelle. Selon plusieurs sources, il semblerait qu’Apple ait commencé à tester une toute nouvelle interface pour iCloud Mail pour le web.

Une interface totalement repensée, plus claire et plus moderne

Si, pour une raison ou une autre, vous avez besoin d’accéder à iCloud Mail via son interface web, la capture d’écran ci-dessus vous donnera une indication assez proche de ce à quoi devrait ressembler cette nouvelle version. L’ensemble paraît bien plus clair – dans les deux sens du terme – que la version actuelle. Certains y retrouveront des ressemblances avec l’interface de la dernière version en date de l’app Mail pour macOS et iPadOS.

Apple ne s’est jamais vraiment préoccupé de iCloud Mail pour le web, pas depuis plusieurs années tout du moins. C’est une bonne chose de voir la firme de Cupertino lui réserver un peu d’attention. Peut-être la marque à la pomme espère-t-elle aussi avec cette nouvelle interface plus moderne attirer davantage d’utilisateurs, et pas uniquement ceux qui utilisent déjà les produits Apple et qui peuvent accéder à leurs emails via l’app Mail.

L’interface web a encore un long chemin à parcourir avant d’être au niveau de celles de services comme Gmail ou Yahoo mais cette mise à jour est très bienvenue. Pour l’heure, la nouvelle version n’est pas disponible à tous les utilisateurs, elle n’est encore qu’en test. Elle devrait être déployée à grande échelle dans les semaines/mois à venir en même temps que les mises à jour pour iPadOS et macOS. À suivre !