IBM dévoile un outil de chiffrement de données pour iPhone et Mac

Protéger ses données personnelles est une sécurité très utile, pas uniquement pour les profils les plus à risque. Pour certains, c'est même devenu un aspect obligatoire de leur vie numérique. Aujourd'hui, IBM dévoile un nouvel outil logiciel.

Chiffrer ses données est une bonne chose. Cela permet d’éviter que des yeux indiscrets n’y aient accès. Que l’on manipule ou non des données sensibles, ce sont vos données, elles devraient rester personnelles. Aujourd’hui, il devient plus facile pour les utilisateurs d’appareil Apple de garder leurs données chiffrées lorsqu’ils les utilisent. Et ce grâce à un nouvel outil logiciel publié par IBM.

IBM dévoile un outil de chiffrement FHE pour les applications iOS et macOS

Le géant de l’informatique IBM vient en effet de publier un outil venant simplifier l’implémentation d’un chiffrement totalement homomorphe (FHE) sur les applications iOS et macOS. En théorie, les hackers devraient avoir bien davantage de mal à récupérer certaines données sensibles qui devraient d’ordinaire être déchiffrées pour être utilisées, comme vos données financières ou médicales. Les applications peuvent aussi déchiffrer le contenu de manière très sélective, pour qu’un utilise ne consulte que les données qu’ils souhaitent effectivement voir.

Les versions Android et Linux arrivent bientôt

L’outil est d’ores-et-déjà disponible sur GitHub pour les versions iOS et macOS. Les variantes pour Android et Linux sont attendues “dans les prochaines semaines”. IBM précise aussi ce travail n’est “pas parfait ni finalisé” et que l’outil ne sera pas toujours utile. Il est, cependant, suffisamment complet pour augmenter la sécurité lorsque même un déchiffrement temporaire peut poser un risque de sécurité. Une solution supplémentaire dans l’arsenal de la protection des données, c’est toujours bon à prendre. Les développeurs intéressés peuvent l’implémenter dès à présent dans leurs applications.