IBM a créé une batterie qui n’utilise aucun métal lourd

Si nos smartphones sont de formidables concentrés de technologies, ils restent encore très limités par la batterie qu'ils embarquent. Cela fait de nombreuses années que les chercheurs travaillent à mettre au point une vraie solution novatrice. Voici une nouveauté IBM.

La quête pour trouver un remplaçant à la batterie lithium-ion dure depuis de nombreuses années maintenant. Ce genre de batterie est peut-être utilisé dans la plupart de nos appareils électroniques, il a de nombreux inconvénients. L’un d’entre eux étant sa volatilité et ses risques d’explosion lorsqu’elle est endommagée. Et l’on ne parle pas non plus de sa perte de capacité au fur et à mesure des cycles de charge/décharge…

IBM Research a mis au point une batterie sans métal lourd

Et il ne faudrait pas non plus oublier le très lourd impact environnemental inhérent à ce genre de batterie. Les métaux lourds, et précieux, sont rares sur notre planète. Il arrivera fatalement un moment où il n’y en aura plus. Il est plus que temps de leur trouver des alternatives viables. Les équipes de IBM pourraient avoir mis au point une telle solution. Ses ingénieurs ont conçu une batterie qui utilisent des éléments extraits de l’eau de mer. Et les premiers résultats sont très prometteurs.

Pourra-t-elle remplacer la si répandue lithium-ion ?

Autrement dit, cette batterie, si jamais elle était produite à grande échelle, serait bien plus respectueuse de l’environnement dans sa production. Elle serait aussi davantage sécurisée dans la mesure où IBM Research a remplacé le cobalt et le nickel de la cathode par un nouvel électrolyte liquide. Celui-ci à un point d’inflammation plus élevé, ce qui vient réduire les risques de voir la batterie se placer en court-circuit et prendre feu, voire exploser. Cela étant dit, les recherches n’en sont qu’à leurs débuts. IBM Research a prévu de travailler avec Mercedes-Benz Research pour pousser plus avant le développement de cette batterie. Autrement dit, il faudra probablement encore plusieurs années avant de la voir commercialisée, si commercialisation il y a.