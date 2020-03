IA : Facebook permet désormais de transformer une photo 2D en image 3D

Pour redécouvrir d'anciennes photos ou créer des autoportraits en 3D, les ingénieurs de Facebook ont trouvés une idée innovante.

Depuis plusieurs années déjà, les téléphones Pixel de Google permettent de transformer une photo 2 en image 3D, et une application baptisée LucidPix permet même d’en faire autant sur n’importe quel autre smartphone, iOS ou Android. Malgré tout, cette fonctionnalité un peu “gadget” n’a jamais pris son essor. La possibilité d’en faire désormais autant sur Facebook pourrait cependant changer les choses. Sur son blog qui s’intéresse à l’intelligence artificielle, le réseau social a annoncé la possibilité pour les utilisateurs de passer de la 2D à la 3D. Tout d’abord lancé en 2018 comme “un nouveau format immersif pour partager des photos avec des amis et de la famille”, elle est aujourd’hui démocratisée. Les ingénieurs auteurs de l’article expliquent qu’il est possible pour une intelligence artificielle d’inférer la structure 3D de n’importe quelle image grâce à des techniques d’apprentissage automatique de pointe.

Une technologie innovante

Auparavant, les IA ne se reposaient pas sur des réseaux neuronaux mais sur les capacités des “mode portrait” à deux capteurs disponibles sur les smartphones haut de gamme. Il n’était donc pas possible de produire une telle image et de rendre de la profondeur sur les appareils mobiles classiques dotés d’un seul capteur. Selon les auteurs de l’article “qu’il s’agisse d’une nouvelle prise de vue sur un Android ou un téléphone iOS avec une caméra unique, ou d’une image vieille de plusieurs décennies récemment téléchargée sur un téléphone ou un ordinateur portable” il sera possible de simuler une scène en trois dimensions.

Des selfies en 3D

Cette fonction disponible pour les 2 milliards d’utilisateurs du réseau social permettra d’après l’article de “découvrir des photos de famille vieilles de plusieurs décennies et d’autres images précieuses d’une nouvelle façon, en les convertissant en 3D“. Le vrai plus dans cette technologie innovante est qu’il est désormais possible de transformer un selfie 3D, même si l’appareil en façade ne comporte qu’un seul capteur.