I, the Inquisitor : une nouvelle licence narrative en provenance d’Europe de l’Est

Le studio polonais The Dust dévoile I, the Inquisitor, un jeu d'aventure dark fantasy axé sur la narration qui comporte des éléments d'action et des choix moraux difficiles.

Basé sur les romans Inquisitor de l’auteur Jacek Piekara, I, the Inquisitor est une version réécrite de l’histoire religieuse où Jésus de Nazareth réagit à sa crucifixion par la colère et la rage plutôt que par le pardon et la compassion. Et dans les siècles qui suivent, sa bande d’inquisiteurs fait respecter la loi biblique par la violence. Dans la ville de Koenigstein durant les années 1500, Mordimer Madderdin est amené à résoudre les crimes de ceux qui ont fait offense à la foi, mais également percer le secret d’un mal étranger encore plus sombre dans le mystérieux Non-Monde qui tente de pénétrer dans le monde des vivants.

Un teaser pour I, the Inquisitor

Mordimer Madderdin possède des compétences et des capacités uniques pour traquer et interroger les suspects. En plus de rassembler des preuves pour porter le jugement divin (faire preuve de miséricorde envers les pécheurs ou les punir), des interrogatoires facultatifs à base de méthodes et outils peu conventionnels permettront d’apprendre certaines vérités plus rapidement que prévu. Enfin, le système de combat est entièrement basé sur l’épée : “Maîtrisez votre lame, trouvez des ouvertures et utilisez les points faibles de votre ennemi contre lui.”

I, the Inquisitor sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).