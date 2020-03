I Know This Much Is True : la bande-annonce de la mini-série HBO avec Mark Ruffalo

Ruffalo incarnera deux frères jumeaux dans une série exclusive de 6 épisodes diffusés dès le mois d'avril sur HBO.

Après avoir passé de nombreuses années devant la caméra pour le grand écran et tourné dans des long-métrages mémorables, de Foxcatcher à Spotlight en passant par Zodiac et bien évidemment les films du Marvel Cinematic Universe où il incarnait Hulk, Mark Ruffalo s’apprête à passe sur le petit écran pour une série HBO intitulée I Know This Much Is True. Réalisée, écrite et produite par Derek Cianfrance, elle raconte la vie de Dominick Birdsey et sa relation troublée avec Thomas, son frère jumeau schizophrène paranoïaque et ses efforts pour le faire libérer d’un asile. L’histoire s’appuie sur le roman éponyme de Wally Lamb (traduit sous le titre La Puissance des vaincus en France), présent de nombreuses semaines à sa sortie sur la liste des best-seller du New York Times. Avant de passer à la réalisation de I Know This Much Is True, Derek Cianfrance avait écrit et réalisé Blue Valentine (Ryan Gosling, Michelle Williams) et The Place Beyond the Pines (Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes).

Un double jeu

L’intérêt du film va bien au-delà de l’adaptation du roman de Wally Lamb puisque ce sera l’occasion pour Mark Ruffalo d’interpréter les deux frères jumeaux à la fois, véritable défi pour un acteur qui doit se mettre dans la peau de deux personnages et face à eux-même en même temps. Tom Hardy avait déjà relevé le défi dans Legend où il incarnait à la fois Ronald et Reginald Kray, les bandits des anglais des années 60.

Une distribution qui vaut le détour

Du reste, l’équipe qui accompagne Ruffalo sur le tournage vaut aussi le détour puisqu’on y retrouve Melissa Leo (Snowden, 21 grammes et récompensée d’un Oscar pour The Fighter), Rosie O’Donnell (SMILF, The Fosters et dans les années 90 Tarzan, La famille Pierrafeu et The Rosie O’Donnell Show), Archie Panjabi (une habituée du petit écran avec The Good Wife, Blindspot, Departure, Next of kin), Juliette Lewis (Un été à Osage County, Une nuit en enfer) et Kathryn Hahn (Transparent). De quoi donner corps à une série prometteuse.