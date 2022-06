I Am Groot, le spin-off des Gardiens de la Galaxie

Marvel annonce que la série d'animation I Am Groot sortira sur Disney+ plus tard cet été, et juste avant She-Hulk : Attorney at Law

Créée par Ryan Little (Agent Carter, Iron Fist, Inhumans, Daredevil), également scénariste en chef, et réalisée par Kristen Lepore (Marcel the Shell with Shoes On, Strangers, Story from North America), I Am Groot est une série de courts-métrages d’animation mettant en scène le monstre extraterrestre végétal alors qu’il grandit et s’attire des ennuis parmi les étoiles. Elle sera diffusée sur la plateforme de streaming Disney+ à partir du 10 août prochain.

I Am Groot, Marvel Studios’ Original shorts, is streaming August 10 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/MQu43oCtOO — Disney+ (@disneyplus) June 5, 2022

Introduit pour la première fois en live-action dans le film à succès de James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie, en 2014, Groot est devenu un élément incontournable du MCU. Le personnage, dont la voix est interprétée par Vin Diesel, semblait mourir à la fin du premier film, mais il revient sous une forme plus jeune dans la suite, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, ainsi que dans Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et l’année prochaine Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.