Hyundai limite les contacts humains grâce à son robot DAL-e

La pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire qui en découle ont déjà fait changer nombre de nos habitudes. Notamment dans nos interactions humaines. Les robots peuvent se révéler fort utiles dans ce contexte.

La pandémie de Covid-19 nous aura au moins fait prendre une bonne habitude, celle de moins étbalir de contacts physiques avec les autres. Cela permet d’éviter la propagation de virus, et pas uniquement le Covid-19. Prendre ses distances avec les autres pose cependant certains soucis, des soucis que Hyundai veut faire oublier grâce à son robot DAL-e.

Hyundai dévoile son robot DAL-e

À l’heure actuelle, la pandémie est encore très active, si l’on peut dire, sur tout le globe. Les campagnes de vaccination ont démarré ici et là mais il convient encore et toujours, bien évidemment, de maintenir cette fameuse distanciation sociale. Pour aider à limiter au maximum les interactions entre les individus, et dans le même pour montrer au monde ses avancées technologiques, Hyundai dévoile son robot DAL-e, un robot qui fera ses débuts sur le showroom de Hyundai Motor à Séoul, en Corée du Sud.

Pour accueillir les clients et maintenir la distanciation sociale

Hyundai a pensé et conçu ce robot pour accueillir les visiteurs sur des différents sites tout en leur fournissant aussi nombre d’informations concernant les voitures, les explications des technologies, etc. La machine pourra aussi soulager le workflow des employés qui, parfois, sont occupés avec d’autres clients lorsqu’un nouveau arrive. Et la présence même de DAL-e en boutique permet de proposer une alternative aux clients qui veulent absolument rester très loin des autres humains.

Selon Dong Jin Hyun, vice-président et directeur du laboratoire de robotique chez Hyundai Motor Group, “le DAL-e est une plate-forme de service nouvelle génération capable d’offrir des services automatisés au client à tout instant. Il a pour vocation à devenir un messager capable de délivrer des messages aux clients d’une manière plus intime et personnelle que les robots conventionnels.”

“Avec des mises à jour et améliorations continues, le DAL-e pourra proposer des expériences nouvelles et plaisantes à nos estimés clients dans un environnement totalement sans contact. Notre objectif est de permettre à DAL-e d’engager une communication fluide et divertissante avec les clients tout en leur offrant de précieux services.”