Hyundai fabrique un purificateur d’air avec des pièces recyclées de Ioniq 5

Hyundai réutilise les composants de son Ioniq 5 pour en faire un purificateur d'air.

Chaque voiture, chaque véhicule, plus largement, est le fruit d’un long, très long processus de développement durant lequel les fabricants réalisent de nombreux véhicules de préproduction qui ne voient jamais la lumière du jour. Plutôt que de se débarrasser purement et simplement de l’un de ses véhicules test Ioniq 5, Hyundai a eu la bonne idée de donner une seconde vie à certains composants en en faisant un purificateur d’air.

Si l’on en croit la description de la vidéo YouTube ci-dessous, le modèle “a passé un grand nombre de tests pour assurer notre sécurité.” La vidéo précise aussi que, sur une année complète, le véhicule a été utilisé pour tester notamment le Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), la régulation du bruit environnant et le bruit du tunnel d’air.

La vidéo en question montre bien comment les ingénieurs Hyundai ont dépouillé la Ioniq 5, jusqu’à ses plus petits composants, pour ensuite réimaginer un produit totalement différent avec ces différentes pièces. Parmi les composants réutilisés, on pourrait citer le ventilateur, les panneaux de porte, le plafonnier LED, l’unité de divertissement et, bien évidemment, l’unité de filtration d’air. Les ingénieurs ont aussi placé une roue de 20 pouces sur le dessus de l’étui (autrement dit, le purificateur doit être assez large), et le logo de la marque vient ajouter une petite touche de marque très sympathique.

Bien que de nombreuses pièces de nos voitures soient déjà recyclables, y compris les batteries, c’est une expérience très intelligente. Cela laisse entendre qu’il y a d’autres manières de donner une seconde vie à une voiture qui ne serait plus d’aucune utilité en tant que telle. À noter, si le Hyundai Ioniq 5 est disponible depuis plusieurs mois en Europe, et en France, la marque vient seulement de démarrer sa commercialisation aux États-Unis.