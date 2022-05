Hyperreality Initiative : une télé-réalité dans le métavers produite avec l’Unreal Engine 5

Dark Slope et Insight Productions collaborent sur une offre dynamique de séries non scénarisées qui utilisent des technologies de pointe en matière de réalité étendue et de production virtuelle.

Annoncée à la fin de l’année dernière, Hyperreality Initiative est destinée à produire une nouvelle forme de télévision immersive et expérientielle et à faire disparaître les frontières entre le monde réel et le monde numérique. Les capacités spécialisées de Dark Slope en matière de conception de jeux, les effets visuels exceptionnels rendus dans Unreal Engine, le retour haptique avancé, ainsi que le suivi de la caméra, de la main, du visage et de l’objet s’uniront pour repousser les limites de ce qui est possible à la télévision, amenant les concurrents au plus près du métavers. La production du premier projet devrait commencer d’ii les prochaines semaines.

“Notre partenariat avec Dark Slope offre aux deux sociétés une opportunité incroyable de produire de nouveaux formats dynamiques qui vont considérablement élever le genre“, a déclaré John Brunton, président, PDG et producteur exécutif d’Insight Productions. “Notre expertise en matière de programmes de téléréalité et notre désir de repousser sans cesse les limites de la narration, combinés aux technologies virtuelles inégalées de Dark Slope et à sa capacité à créer une exploration sans limites, permettront aux téléspectateurs de vivre des expériences incroyables“, a expliqué Mark Lysakowski, producteur exécutif et vice-président senior d’Insight Productions. Dan Fill, président de Dark Slope, ajoute : “Nous sommes impatients de partager ce que nous sommes en train de créer en combinant l’expertise d’Insight Productions en matière de narration et de formats originaux avec notre expertise technique en production virtuelle. L’ère de la télévision immersive métavers est désormais à notre portée et nous sommes ravis d’être des pionniers dans ce genre.”

Insight Productions va aider Dark Slope avec Hyperreality Initiative

Leader de l’industrie dans le développement, le financement et la production d’émissions à succès, Insight Productions a créé certaines des émissions les plus dynamiques et les mieux cotées, notamment The Amazing Race Canada (l’émission canadienne la plus regardée jamais enregistrée) ; Big Brother Canada, un succès d’audience ; Stronger Together/Tous Ensemble (l’émission non sportive la plus regardée de l’histoire de la télévision canadienne) ; The Tragically Hip : A National Celebration, un concert spécial en direct sur CBC regardé par un Canadien sur trois ; et les formats originaux Battle of The Blades et Wall of Chefs.

A noter que Dark Slope et Insight Productions organiseront une présentation privée et pratique de leurs concepts de spectacles d’hyperréalité aux Goya Studios, au cœur d’Hollywood, du 8 au 10 juin prochain.