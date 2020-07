Hyper Scape : Ubisoft déploie la bêta ouverte

Disponible en bêta fermée depuis le début du mois, Hyper Scape passe désormais en bêta ouverte en attendant un lancement officiel du Battle Royale dans le courant de l’été sur PS4, Xbox One et PC (la progression des joueurs sera conservée) avec une première saison de contenus. La bêta ouverte de Hyper Scape introduit le mode solo “Ruée vers la Couronne” (version jouable en escouade de trois joueurs), deux nouveaux modes de jeu à durée limitée, le mode Distribution de Hacks en équipe et le mode Turbo en escouade, un nouveau Hack, l’Onde de choc, une nouvelle arme, Harpy, un passe de combat de 30 niveaux gratuits et une boutique en ligne.

Open Beta is here! PC players around the world can drop into the Hyper Scape now and get access to a new gun, hack, Battle Pass, and Twitch extension features.

— Hyper Scape (@HyperScapeGame) July 12, 2020