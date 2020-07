Hyper Scape : Ubisoft annonce des versions PS5 et Xbox Series X

Le Battle Royale nerveux Hyper Scape sera disponible sur PS5 et Xbox Series X dès leur lancement à la fin de l'année.

Si les versions PS5 et Xbox Series X de Hyper Scape seront identiques aux versions PS4 et Xbox One, Christophe Guyot, directeur créatif chez l’éditeur français Ubisoft, annonce qu’elles auront quand même le droit à des fonctionnalités et améliorations spécifiques : “Notre Battle Royale sera jouable sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft. Nous cherchons actuellement à développer des fonctionnalités et des performances spécifiques pour la prochaine génération. Avec le rythme rapide du jeu, nous accordons toujours la priorité à la réactivité et au framerate.”

Have any thoughts on the Tutorial or Training Area? Our weekly Reddit feedback thread is now live!

Be part of the discussion here ⤵ — Hyper Scape (@HyperScapeGame) July 27, 2020

Les versions PS4 et Xbox One de Hyper Scape sont attendues pour cet été

Hyper Scape d’Ubisoft prendra en charge le cross-save et le cross-play. Lorsque le jeu sortira sur PS4 et Xbox One dans le courant de l’été (en même temps que la saison 1), et plus tard sur PS5 et Xbox Series X, toute progression réalisée sur n’importe quelle plateforme pourra être facilement continuée sans perdre objets et autres bonus. Notez que la bêta ouverte en cours sur PC propose un pass de combat gratuit avec 30 niveaux d’articles cosmétiques. Lorsque la première saison commencera officiellement, Hyper Scape recevra un nouveau pass de combat avec une nouvelle gamme d’items à débloquer. Ubisoft n’a pas encore confirmé si le nouveau pass de combat saisonnier sera totalement payant ou si une partie sera quand même gratuite.