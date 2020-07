Hyper Scape : la version complète est enfin datée

Ubisoft annonce la fin de la bêta sur PC de Hyper Scape et son arrivée sur PS4 et Xbox One en même temps que le lancement de la première saison de contenus du Battle Royale.

Après pratiquement un mois de bêta, Hyper Scape prépare sa sortie officielle sur les consoles de Sony et Microsoft ainsi que sur PC pour le 11 août prochain et prendra en charge la cross-progression sur toutes les plateformes. A cette même date, l’éditeur français Ubisoft lancera The First Principle, la saison 1 du Battle Royale free-to-play qui introduira le pistolet Dragonfly, le Hack Magnet, des nouveaux modes temporaires et un nouveau pass de combat gratuit et premium avec 100 paliers (l’XP peut augmenter en regardant des streams sur Twitch) : “Il y a un mystère dans l’Hyper Scape créé par Prisma Dimensions que les joueurs devront résoudre. La première saison introduit des Memory Shards que les joueurs peuvent collecter pour en savoir plus sur certains personnages et événements. Chaque semaine, un nouveau Memory Shard sera caché dans le monde du jeu, pour que les joueurs le trouvent et le collectent.”

Le problème des tricheurs et hackeurs est une priorité absolue ! ❌Déjà +10 000 comptes bannis grâce à BattleEye

🔒 Fermeture de +50 fournisseurs de programmes de triche

❗️ Système de signalement des joueurs prévu pour la S1 👉 Plus d'infos : https://t.co/YiOXZ0gBoP — Hyper Scape FR (@HyperscapeFR) July 29, 2020

Kudos, une nouvelle fonctionnalité pour les viewers de Hyper Scape sur Twitch

L’extension Crowncast sur Twitch se met également à jour avec Kudos, un système qui permet aux téléspectateurs de réagir à des moments épiques dans le chat en utilisant des Bits pour générer un effet visuel en pleine partie. Les streamers peuvent également inviter les spectateurs à rejoindre leur équipe en quelques clics. La fonction de vote sur les événements qui permet aux spectateurs d’avoir un impact en temps réel sur la bataille est prolongée dans la première saison avec une nouvelle carte d’événement appelée “Lethal Melee”. Lors d’un événement “Lethal Melee”, l’arme de mêlée d’un joueur peut éliminer ses adversaires en un seul coup. Au total, neuf cartes d’événement sont déjà disponibles dans l’extension Hyper Scape Crowncast.

Un trailer de lancement pour Hyper Scape