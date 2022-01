Hyper Scape : fin de partie pour le Battle Royale

Les serveurs du Battle Royale futuriste d'Ubisoft vont fermer en avril prochain.

Un an et demi après son lancement, l’éditeur français Ubisoft annonce fermeture des serveurs de Hyper Scape : “Nous voulions créer une expérience de jeu de tir offrant des combats rapprochés intenses et rapides, empreints de verticalité, et nous remercions la communauté de nous avoir suivis dans cette aventure. Nous mettrons à profit tout ce que nous avons appris sur ce jeu dans nos futurs projets. À toute la communauté Hyper Scape, merci pour la passion et le dévouement dont vous avez fait preuve pour le monde de Neo Arcadia, dans le jeu ou ailleurs. Votre dévouement pour le jeu que nous avons créé restera à jamais dans nos cœurs.”

A message regarding the future of Hyper Scape: https://t.co/IUhzJsSm9I pic.twitter.com/8HplpcqdCY — Hyper Scape (@HyperScapeGame) January 27, 2022

Malgré trois saisons de contenus, Hyper Scape n’a jamais vraiment su séduire les fans du genre à cause d’une direction artistique de mauvais goût, des problèmes de visée et enfin une saturation des Battle Royale. Si Ubisoft arrête les frais pour ce projet, plusieurs équipes travaillent encore sur Ghost Recon Frontline, The Division Heartland et Tom Clancy’s XDefiant.

Un trailer pour Hyper Scape