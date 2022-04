Hyper Light Breaker, la suite de Hyper Light Drifter

L'éditeur américain Gearbox s'associe au studio Heart Machine pour commercialiser Hyper Light Breaker.

Basé dans le monde de Hyper Light qui s’est dévoilé dans Hyper Light Drifter, Hyper Light Breaker se présente comme une aventure en 3D avec du solo ou de la coopération en ligne. Des informations plus précises seront dévoilées dans le courant de l’année.

The faded whisper of allure of this world transformed into a clarion call through the years. A new story became a solid vision. Hyper Light Breaker is coming. pic.twitter.com/eEhayC35yi — Hyper Light Breaker (@HLBreaker) April 1, 2022

“ J’ai encore du mal à réaliser que six ans se sont écoulés depuis le lancement de Hyper Light Drifter. Le long chemin parcouru depuis la concrétisation de notre rêve via Kickstarter en 2013 jusqu’à aujourd’hui est incroyable. Nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir célébrer la franchise de cette façon“, confie Alx Preston, directeur créatif chez Heart Machine. “Le financement participatif du jeu a surpassé nos attentes les plus folles, ce qui a permis à des millions de joueurs à travers le monde de tomber amoureux de Hyper Light Drifter. Les fans nous ont fait confiance pour donner forme à notre vision, et nous avons hâte que notre communauté puisse découvrir Hyper Light Breaker — il s’agit d’une nouvelle voie et de l’aboutissement de tout ce que nous avons appris au cours de ces huit dernières années de développement au sein de Heart Machine“. Yoon Im, président de Gearbox Publishing San Francisco, rajoute : “ En tant que grands fans de Hyper Light Drifter, nous sommes ravis de pouvoir nous associer à Heart Machine afin de donner vie à Hyper Light Breaker. La licence jouit d’une communauté de joueurs passionnés qui sont tombés sous le charme de la proposition unique du jeu, et Hyper Light Breaker entend aller encore plus loin grâce à sa 3D élégante et sa patte artistique inoubliable. Les joueurs vont adorer explorer l’univers de Hyper Light comme ils ne l’ont encore jamais vu.”

Un trailer pour Hyper Light Breaker

Hyper Light Breaker sortira exclusivement sur PC (Steam) avec un accès anticipé au printemps 2023.